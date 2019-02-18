Eminem’i zorla güldürdüler

Asıl adı Marshall Bruce Mathers olan Akademi ve Grammy ödüllü Amerikalı rapçi Eminem’i, ilk olarak o ciddi ve sinirli görünümüyle hatırlarız. Slim Shady gibi 'güldürürken düşündüren' birçok parçaya imzasını atmış olsa da kamuoyunda düşünceli ve agresif tavırlarıyla ön plana çıkmaktadır. Öfkesiyle nam salan birinin sürekli gülümsemesi zaten çok düşünülemez. Facebook profil sayfasında “her gün birini güldürmek” yazan Mike Brown adlı photoshop uzmanı, Eminem’İn gülünce nasıl görüneceğini merak etmiş. Ünlü rapçinin en sık kullanılan fotoğraflarına photshopla “gülücük” eklemeye karar vermiş.

İnternet portalı Bored Panda’ya konuşan Mike Brown: “İnsanların yüzünü manipüle etmek çok komik. Zaten bunu photoshopla hep yapıyoruz. Ben sadece yeni bir yöntem denedim.” açıklamasında bulundu. Rapçi Eminem’i seçmesinin nedeni olarak: “Eminem’i seçtim çünkü o adamın asla güldüğünü görmedim...” diye açıkladı. Peki sizce gülümseyen Eminem nasıl olmuş?