Mynet Trend

Eminem’i zorla güldürdüler

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 18.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

Verdiği fotoğraflardaki ciddi görünümüyle ön plana çıkan Amerikalı rapçi Eminem’i Mike Brown photoshopla güldürdü!

Asıl adı Marshall Bruce Mathers olan Akademi ve Grammy ödüllü Amerikalı rapçi Eminem’i, ilk olarak o ciddi ve sinirli görünümüyle hatırlarız. Slim Shady gibi 'güldürürken düşündüren' birçok parçaya imzasını atmış olsa da kamuoyunda düşünceli ve agresif tavırlarıyla ön plana çıkmaktadır. Öfkesiyle nam salan birinin sürekli gülümsemesi zaten çok düşünülemez. Facebook profil sayfasında “her gün birini güldürmek” yazan Mike Brown adlı photoshop uzmanı, Eminem’İn gülünce nasıl görüneceğini merak etmiş. Ünlü rapçinin en sık kullanılan fotoğraflarına photshopla “gülücük” eklemeye karar vermiş.

İnternet portalı Bored Panda’ya konuşan Mike Brown: “İnsanların yüzünü manipüle etmek çok komik. Zaten bunu photoshopla hep yapıyoruz. Ben sadece yeni bir yöntem denedim.” açıklamasında bulundu. Rapçi Eminem’i seçmesinin nedeni olarak: “Eminem’i seçtim çünkü o adamın asla güldüğünü görmedim...” diye açıkladı. Peki sizce gülümseyen Eminem nasıl olmuş?

Eminem’i zorla güldürdüler

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marshall Bruce Mathers Eminem Grammy

En Çok Okunan Trend Haberler

Alaska kurdu ilgi odağı oldu! Ağzındaki balığı bırakmadı

Alaska kurdu ilgi odağı oldu! Ağzındaki balığı bırakmadı

43 yıllık köfteci emekliye ayrıldı

43 yıllık köfteci emekliye ayrıldı

Yok artık! Cinsel fantezilerini itiraf ettiler

Yok artık! Cinsel fantezilerini itiraf ettiler

Şimdi de Gümüşhane! Görüntülenmesi çok zor

Şimdi de Gümüşhane! Görüntülenmesi çok zor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Celal Şengör yine bombaladı! Bu sefer...

Celal Şengör yine bombaladı! Bu sefer...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Öyle bir değişti ki aynada gördüğü kişiyi tanıyamadı!

Öyle bir değişti ki aynada gördüğü kişiyi tanıyamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seyahatinizi kolaylaştıracak bu yaratıcı fikirlere bayılacaksınız!

'Benim nasıl aklıma gelmedi' dedirtecek inanılmaz fikirler

Gözlerinizin sizi yanılttığı hissine kapıldınız mı?

Gözlerinizin sizi yanılttığı hissine kapıldınız mı? Bakın bakalım bu fotoğraflarda gözleriniz sizi yanıltacak mı?

Şeyma Subaşı'nın çıkaracağı kitaba gelen komik isim önerileri

Şeyma Subaşı'nın kitabının adı ne?

Sizin için araştırdık! Nereden çıktı bu 14 Şubat Sevgililer Günü?

Sizin için araştırdık! Nereden çıktı bu 14 Şubat Sevgililer Günü?

The Handmaid’s Tale hayranlarına müjde! 3. sezon kareleri ve yayın tarihi duyuruldu

The Handmaid’s Tale'den heyecanlandıran gelişme! Belli oldu

13 yaşında günde 1000 dolar kazanıyor! YouTube onlardan sorulur

13 yaşında günde 1000 dolar kazanıyor! YouTube onlardan sorulur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.