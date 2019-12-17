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Eminönü'nde devraldığı iş yerinde 55 metrelik tünel kazan şahıs gözaltına alındı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
YAŞAM  | Son Güncelleme

Fatih'te bir kişi 3 ay önce devraldığı iş yerinden 55 metre uzunluğunda tünel kazarak başka bir iş yerinin deposuna çıktı. İş yeri çalışanlarının polise haber vermesiyle gözaltına alınan kişi, devraldığı iş yerinin deposunu genişletmek için tünel kazdığını iddia etti.

Olay, Fatih Eminönü Mercan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ercan P. Havancı Sokak üzerinde bulunan bir çanta dükkanını işletmek için 3 ay önce Ercan Y'den devraldı. Devraldığı dükkanın camlarını gazete kağıdıyla kaplayan Mehmet Ercan P. dükkanın içinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı. Kazdıkları tünel Uzun Çarşı Caddesi'nde bulunan askeri malzeme satan bir iş yerinin deposuna çıktı. Tüneli fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mehmet Ercan P.'yi gözaltına aldı.

"CAMLARI GAZETE İLE KAPATTILAR"

Esnaf Hüseyin Kılınç, "Burayı arkadaş kiraya veriyor. Verdikten sonra kiralayanlar camları gazete ile kapatıyorlar. 'İçeride tadilat yapacağım' diyorlar. Sonra bir arkadaşımız burada tünel kazdıklarını ve askeri malzeme satan dükkandan çıktılarını duyuyor" dedi.

"TARİHİ ESER YA DA HAZİNE ARAMIŞ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Nurettin Şahin ise, "Arkadan tünel kazarak yan komşunun dükkanına girmişler. Ama hırsızlık olmadığı söyleniyor. Herhangi bir ses gürültü duymadık. Farklı bir amaçları olabilir. Buralar tarihi bölge olduğu için tarihi eser kaçakçılığı hazine aramaya çalışmış olduklarını düşünüyoruz. Öyle tahmin ediyoruz. Yeni kiralamışlar, kimse tanımıyor. Olay gece gerçekleşmiş, gündüz çok kalabalık olduğu için cesaret edemezler" dedi.

Mehmet Ercan P. emniyetteki ifadesinde, devraldığı dükkânın depo kısmını genişletmek için tadilat yaptığını iddia ettiği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tünel Fatih Iş Yeri Eminönü tarihi eser

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
kesin doğuludur
@bloody.eagle Yapma.ayıp.
terbiyesiz
adam asker malzemesi çalacakti kimsenin kafasi basmiyorrmu ...emniyet ayaktami uyuyor.sanki anlamadılar.amaç farkli bunu anlamak icin savci hakjm olamaya gerken varmi ..iyice bir ıslatın dövün öter o bülbül gibi.
askeri malzeme edinmek için 50 metre tünel kazmasına gerek yok akıl küpü yurdum insanı. verir 200, 300tl baştan aşağı palaskasına kepine künyesine kadar alır :)))
@kalpakli Ne beyin yoksunusunuz arkadaş ya hemen çıkardınız işi yok 200 300 lira kıl tüy kimse bilmiyor cümle alem salak bi bekleyin işin aslı çıksın mahkeme oldunuz be.
İyi genişletmiş maşallah :)
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