Eminönü sular altında kalmıştı! İBB harekete geçti

Cumartesi günü yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili çalışma başlatan İBB yeni bir planı devreye soktu.
ALT GEÇİDİN TAHLİYE KAPASİTESİ 5 KAT BÜYÜYECEK
Eminönü alt geçidinde yer alan terfi istasyonundaki tek pompa kısa zamanda 6 yeni ve daha büyük pompa ile değiştirilecek. Ardından yerin altından boru itme metoduyla 2 ayrı terfi hattı yapılacak. Böylece meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edilmesi hedefleniyor. Öte yandan Eminönü alt geçidindeki dükkanları zarar gören vatandaşlara İBB tarafından 3 ay boyunca karşılıksız maddi yardım sağlanacağı açıklandı. Zarar gören iş yerlerin bakım ve onarımının da İBB tarafından yapılacağı kaydedildi. (DHA)
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