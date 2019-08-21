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Eminönü sular altında kalmıştı! İBB harekete geçti

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.08.2019 16:21 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde Cumartesi günü etkili olan sel nedeniyle Eminönü sular altında kalmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 ayrı boru hattı kurulmasını kararlaştırdı. Bu hatlar ile meydan ve alt geçide biriken sular denize tahliye edilecek.

Eminönü sular altında kalmıştı! İBB harekete geçti

Cumartesi günü yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili çalışma başlatan İBB yeni bir planı devreye soktu.

ALT GEÇİDİN TAHLİYE KAPASİTESİ 5 KAT BÜYÜYECEK

Eminönü alt geçidinde yer alan terfi istasyonundaki tek pompa kısa zamanda 6 yeni ve daha büyük pompa ile değiştirilecek. Ardından yerin altından boru itme metoduyla 2 ayrı terfi hattı yapılacak. Böylece meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edilmesi hedefleniyor. Öte yandan Eminönü alt geçidindeki dükkanları zarar gören vatandaşlara İBB tarafından 3 ay boyunca karşılıksız maddi yardım sağlanacağı açıklandı. Zarar gören iş yerlerin bakım ve onarımının da İBB tarafından yapılacağı kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eminönü istanbul büyükşehir belediyesi sel

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adam çalışıyor rahat olun yaparım derse de yapar helalinden ama!!!
bunu biz yıllardır söylüyoruz. neyse
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