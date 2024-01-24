SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Emirhan İlkhan'dan Fenerbahçe maçı sonrası isyan! ''Biz bu ligin figüranı değiliz''

Emirhan İlkhan'dan Fenerbahçe maçı sonrası isyan! ''Biz bu ligin figüranı değiliz''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2024 22:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe karşısında 90. dakikada yedikleri penaltı golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Başakşehir'de Emirhan İlkhan flaş ifadeler kullandı. Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi mücadele etmenin zor olduğunu ifade eden Emirhan İlkhan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Emirhan İlkhan

Emirhan İlkhan

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Başakşehirli futbolcu Emirhan İlkhan, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

"BİZ DE BU LİGİN FİGÜRANI DEĞİLİZ"

30e8338a-14ae-4e87-abef-be667810e1ee

Emirhan İlkhan yaptığı açıklamada, "90 dakika iyi mücadele ettik. Olmadık bir kırmızı kart gördük. Ondan sonraki süreç çok zorlaştı. Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi mücadele etmek zor. Elimizden geleni yaptık. Penaltı mı, değil mi görmedim. Şanssız bir penaltıyla 1-0 mağlup olduk. Büyük takımlara penaltı çalmak daha kolay. Biz de bu ligin figüranı değiliz. 90 dakika mücadele ettik. Sonuç 1-0 ile tecelli oldu. Konyaspor maçından 3 puanla ayrılacağız." dedi.

"1 PUAN ALACAKTIK, ÜZGÜNÜZ"

ee03ec11-cf80-4c73-a8d8-40b59d2c632f

Emirhan İlkhan ayrıca, "Fiziksel olarak hazır bir takımız. Hocamızın verdiği taktikle savunmayı 5'ledik, kanalları kapattık. Fenerbahçe illaki pozisyonlar bulacaktı, buldular da... İyi bir savunma performansıyla penaltıya kadar gol yemedik. Penaltı olmasa belki yine gol yemeyecektik ve 1 puan alacaktık. Üzgünüz." şeklinde konuştu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batshuayi, Fenerbahçe'yi ipten aldı!Batshuayi, Fenerbahçe'yi ipten aldı!
Başakşehir Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu ceza sahasının içinde mi?Başakşehir Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu ceza sahasının içinde mi?
Fenerbahçe liderliği son anda korudu!Fenerbahçe liderliği son anda korudu!
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Emirhan İlkhan bahçe maçı fenerbahçe 10 maçı maçın başakşehi
En Çok Okunan Haberler
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam sonrası Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama! Canlı yayında rakam verdi

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam sonrası Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama! Canlı yayında rakam verdi

Fenerbahçe liderliği son anda korudu!

Fenerbahçe liderliği son anda korudu!

Antalya'da vahşet! Her şeyi itiraf etti! Toprağa gömülü bir ceset daha bulundu

Antalya'da vahşet! Her şeyi itiraf etti! Toprağa gömülü bir ceset daha bulundu

Çağlar Söyüncü transferini Beşiktaş bitirdi! Yılın transfer çalımı geldi...

Çağlar Söyüncü transferini Beşiktaş bitirdi! Yılın transfer çalımı geldi...

Fenerbahçe'den tepkilere yol açan Fatih Terim paylaşımı!

Fenerbahçe'den tepkilere yol açan Fatih Terim paylaşımı!

Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması

Erden Timur'dan flaş transfer açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.