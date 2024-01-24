Emirhan İlkhan'dan Fenerbahçe maçı sonrası isyan! ''Biz bu ligin figüranı değiliz''

Başakşehirli futbolcu Emirhan İlkhan, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

"BİZ DE BU LİGİN FİGÜRANI DEĞİLİZ"

Emirhan İlkhan yaptığı açıklamada, "90 dakika iyi mücadele ettik. Olmadık bir kırmızı kart gördük. Ondan sonraki süreç çok zorlaştı. Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi mücadele etmek zor. Elimizden geleni yaptık. Penaltı mı, değil mi görmedim. Şanssız bir penaltıyla 1-0 mağlup olduk. Büyük takımlara penaltı çalmak daha kolay. Biz de bu ligin figüranı değiliz. 90 dakika mücadele ettik. Sonuç 1-0 ile tecelli oldu. Konyaspor maçından 3 puanla ayrılacağız." dedi.

"1 PUAN ALACAKTIK, ÜZGÜNÜZ"

Emirhan İlkhan ayrıca, "Fiziksel olarak hazır bir takımız. Hocamızın verdiği taktikle savunmayı 5'ledik, kanalları kapattık. Fenerbahçe illaki pozisyonlar bulacaktı, buldular da... İyi bir savunma performansıyla penaltıya kadar gol yemedik. Penaltı olmasa belki yine gol yemeyecektik ve 1 puan alacaktık. Üzgünüz." şeklinde konuştu.





