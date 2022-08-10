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Emirhan İlkhan kimdir? Beşiktaş oyuncusu Emirhan İlkhan Torino'ya mı transfer oldu?

10.08.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emirhan İlkhan ile ilgili Beşiktaş'tan son dakika açıklaması geldi. Beşiktaş, Emirhan İlkhan’ın Torino’ya transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bu gelişme sonrası vatandaşlar internette "Emirhan İlkhan kimdir?", "Beşiktaş oyuncusu Emirhan İlkhan Torino'ya transfer oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklama ve detaylar haberimizde...

Emirhan İlkhan kimdir? Beşiktaş oyuncusu Emirhan İlkhan Torino'ya mı transfer oldu?

Emirhan İlkhan son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Beşiktaş, yıldız futbolcunun Torino'ya transfer olduğunu açıkladı. Peki Emirhan İlkhan kimdir? İşte Emirhan İlkhan'ın hayatı ve biyografisi...

EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?

Emirhan İlkhan 1 Haziran 2004 yılında İstanbu'da dünyaya geldi.

Emirhan İlkhan, 2013'te Florya 1923 Spor'da futbola başladı ve 2014'te Beşiktaş altyapısına transfer oldu.

Emirhan, ilk profesyonel maçına 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha şehrinde oynanan 2021 Süper Kupa maçının 80. dakikasında Kenan Karaman'ın yerine oyuna girerek çıktı.

Süper Lig'deki ilk maçına 9 Ocak 2022 tarihinde Çaykur Rizespor maçında çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Emirhan İlkhan, 2-2 biten karşılaşmanın 2. golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Beşiktaş adına Süper Lig tarihinde gol atan en genç 2. futbolcu unvanını Emirhan İlkhan'a getirmiştir.

5 Ağustos 2022'de 4,5 milyon Euro karşılığında Serie A takımlarından Torino'ya transfer oldu.

EMİRHAN İLKHAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emirhan İlkhan'ın altyapı kariyeri:

2013-2014 Florya 1923 Spor
2014-2022 Beşiktaş

Emirhan İlkhan'ın profesyonel kariyeri:

2022 Beşiktaş
2022- Torino

Emirhan İlkhan'ın Millî takım kariyeri:

2019 Türkiye U-16
2021 Türkiye U-18
2022 Türkiye U-21

BEŞİKTAŞ OYUNCUSU EMİRHAN İLKHAN TORİNO'YA MI TRANSFER OLDU?

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır"

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