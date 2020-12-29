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Emma Roberts anne oldu

29.12.2020 11:50 | Son Güncelleme:
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Emma Roberts anne oldu

Amerikalı oyuncu Emma Roberts, bebeği 'Rhodes'i kucağına aldı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Roberts ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Garrett Hedlund ile yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu, manken ve şarkıcı Emma Roberts, anne oldu.

İkili, 'Rhodes' adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı.

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İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin oğullarının geçtiğimiz pazar günü dünyaya geldiği öğrenildi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Emma Roberts, hamilelik süreci ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 29 yaşındaki Roberts, kadınsal rahatsızlıkları olduğu için doktorlardan daha önce yumurtalıklarının dondurulmasına dair tavsiye aldığını ve bu durumun kendisini korkuttuğunu ifade etmişti.


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