Garrett Hedlund ile yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu, manken ve şarkıcı Emma Roberts, anne oldu.

İkili, 'Rhodes' adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı.

İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin oğullarının geçtiğimiz pazar günü dünyaya geldiği öğrenildi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Emma Roberts, hamilelik süreci ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 29 yaşındaki Roberts, kadınsal rahatsızlıkları olduğu için doktorlardan daha önce yumurtalıklarının dondurulmasına dair tavsiye aldığını ve bu durumun kendisini korkuttuğunu ifade etmişti.



