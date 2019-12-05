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Emma Stone ile Dave McCary nişanlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:34 | Son Güncelleme

Oscar'lı oyuncu Emma Stone ile film yapımcısı Dave McCary evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, nişan haberini sosyal medyada paylaştı.

Emma Stone ile Dave McCary nişanlandı

Ünlü oyuncu Emma Stone (31), Amerikalı film yapımcısı Dave McCary (34) ile nişanlandı. Çift, nişan haberini sosyal medyadan paylaştı. Stone, Instagram fotoğrafına nişanlısının aldığı yüzüğü göstererek poz verdi.

Oscar ödüllü Stone ile Saturday Night Live programının yazarlığı ve yönetmenliğini üstlenen McCary 2017’den bu yana birlikte.

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Çift, en son ünlü oyuncu Jennifer Lawrence’ın sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney ile ekim ayında gerçekleşen düğününde görüldü.

Stone, 2010 yılında Adı Çıkmış filmiyle tanınmaya başladı, 2014’te oynadığı Birdman filmiyle uluslararası alanda başarı sağladı. 2016 yapımı Aşıklar Şehri (La La Land) filmiyle de Oscar’a ulaştı.

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Emma Stone Emma Stone ile Dave McCary

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