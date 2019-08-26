Emma Stone’un Cruella De Vil halinden ilk kare geldi

Emma Stone, 101 Dalmaçyalı filminin kötü karakteri Cruelle de Vil'i beyaz perdede canlandırmaya hazırlanıyor. Stone'un, setten paylaşılan fotoğrafı sosyal medyanın çok konuşulan konularından biri oldu. Cruella De Vil’in punk müzikle içli dışlı gençlik günleri anlatacak Cruella isimli film, kahramanımızın 1980’lerdeki gençlik yıllarını merkeze alacak. Filmin yönetmen koltuğunda geçtiğimiz sene çektiği I, Tonya ile hızlı bir çıkış yakalayan Craig Gillespie yer alıyor.

Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone, 101 Dalmaçyalı filminin kötü karakteri Cruella de Vil karakteri için baştan aşağı bir değişim geçirdi. Gençliğinde sistem karşıtı bir punkçı olup da zaman ilerledikçe nasıl kürk üreten bir şirketin başına geçtiğini merak ettiğimiz Cruella De Vil’i daha önce 1996 yılında beyaz perdeye aktarılan ilk live action filminde Glenn Close canlandırmıştı. Cruella filminde Emma Stone’a Paul Walter Hauser ve Joel Fry eşlik edecek.

Cruella De Vil’i mercek altına alan filmin 28 Mayıs 2021’de gösterime girmesi bekleniyor.



