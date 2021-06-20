MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Emmy ödüllü Şahsiyet dizisi Show TV’de ne zaman başlıyor? Şahsiyet ilk bölüm ne zaman?

Emmy ödüllü Şahsiyet dizisi Show TV’de ne zaman başlıyor? Şahsiyet ilk bölüm ne zaman?

20.06.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

47.Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü, Şahsiyet dizisindeki rolüyle Haluk Bilginer aldı. Daha önce ücretli dijital dizi ve film platformlarından biri olan Puhu TV’de gösterilen ve birçok kişi tarafından oldukça beğenilen Şahsiyet dizisi, artık Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Televizyonda ilk kez gösterilecek olan dizinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise merak ediliyor.

Emmy ödüllü Şahsiyet dizisi Show TV’de ne zaman başlıyor? Şahsiyet ilk bölüm ne zaman?

Karakterleri, konusu ve oyunculuklarıyla oldukça beğenilen ve birçok kişi tarafından merakla takip edilen Şahsiyet dizisi, Show TV ekranlarına geliyor. Kısa bir süre sonra Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan dizinin ilk bölümü ise, sevenleri tarafından merak ediliyor. Şahsiyet dizinin başrollerinde Haluk Bilginer’in yanı sıra Hümeyra, Müjde Ar, Metin Akdülger, Cansu Dere ve Şebnem Bozoklu gibi başarılı ve sevilen isimler yer alıyor.

ŞAHSİYET KONUSU

şahsiyet3

Şahsiyet dizisi, 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agah Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

ŞAHSİYET OYUNCULARI

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı dizinin oyuncu kadrosunda;

şahsiyet

  • Haluk Bilginer,
  • Hümeyra,
  • Müjde Ar,
  • Cansu Dere,
  • Metin Akdülger,
  • Şebnem Bozoklu,
  • Necip Memili
  • Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

ŞAHSİYET SHOW TV’DE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

şahsiyet1

17 Mart 2018 tarihinde 'Puhu Tv'de izleyicilerle buluşan 12 bölümlük ödüllü dizi 'Şahsiyet', 29 Haziran Salı günü saat 23.00’te TV’de ilk kez Show TV’de olacak.

-----

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandıMenajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Anahtar Kelimeler:
Şahsiyet dizisi Cansu Dere Haluk Bilginer Hümeyra Müjde Ar Şebnem Bozoklu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

Meghan Markle'la dalga geçti: Söylentiler duydum

Meghan Markle'la dalga geçti: Söylentiler duydum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.