Emmy ödüllü Şahsiyet dizisi Show TV’de ne zaman başlıyor? Şahsiyet ilk bölüm ne zaman?

Karakterleri, konusu ve oyunculuklarıyla oldukça beğenilen ve birçok kişi tarafından merakla takip edilen Şahsiyet dizisi, Show TV ekranlarına geliyor. Kısa bir süre sonra Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan dizinin ilk bölümü ise, sevenleri tarafından merak ediliyor. Şahsiyet dizinin başrollerinde Haluk Bilginer’in yanı sıra Hümeyra, Müjde Ar, Metin Akdülger, Cansu Dere ve Şebnem Bozoklu gibi başarılı ve sevilen isimler yer alıyor.

ŞAHSİYET KONUSU

Şahsiyet dizisi, 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agah Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

ŞAHSİYET OYUNCULARI

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı dizinin oyuncu kadrosunda;

Haluk Bilginer,

Hümeyra,

Müjde Ar,

Cansu Dere,

Metin Akdülger,

Şebnem Bozoklu,

Necip Memili

Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

ŞAHSİYET SHOW TV’DE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

17 Mart 2018 tarihinde 'Puhu Tv'de izleyicilerle buluşan 12 bölümlük ödüllü dizi 'Şahsiyet', 29 Haziran Salı günü saat 23.00’te TV’de ilk kez Show TV’de olacak.

-----

