Emmy Rossum Shameless’tan ayrıldığını açıkladı

ABD’li oyuncu Emmy Rossum, ünlü komedi-dram dizisi Shameless’tan ayrıldığını duyurdu. Dizide Fiona Gallagher karakterine hayat veren 31 yaşındaki aktris, dizinin 9 Eylül’de yayınlanmaya başlayacak olan 9. sezonunun ardından “Shameless”ta yer almayacak.

Rossum Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Fiona”yı canlandırmanın kendisi için çok büyük bir fırsat olduğunu belirterek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Shameless’ın 8 yıl önce hayatıma girmesinden itibaren, bir karakterin inişli çıkışlı harika hayatına öncülük ettim. Bu dizinin bana verdiği sürekliliği ne kadar özlediğimi asla fark etmemiştim. Sezonlar değiştikçe aynı ekibin geri gelmesi beni büyülüyordu. Harika yazılmış, harika şekilde işlenmiş bir dizi... Gerçek dostluklar bizim sezondan sezona devam etmemizi sağladı.”

Tek çocuk olan Rossum, Shameless’ın kast ve yapım ekibi sayesine hayalini kurduğu kocaman bir aileye sahip olduğunu ifade etti:

“Çocukların nasıl büyüdüğünü beraber izledik. Onların güçlü, yetenekli bağımsız bireylere dönüştüklerini gördük. Emma’ya (Emma Rose Kenney) bacaklarını nasıl tıraş edeceğini ben öğrettim. Ethan (Ethan Cutkosky) araba kullanmayı öğrendiğinde yanındaydım. Shanola (Shanola Hampton), Jeremy (Jeremy Allen White), Joan ve Bill geçen yıl New York’ta gerçekleşen düğünümde dans etti.