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Emmy Rossum Shameless’tan ayrıldığını açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

Popüler Amerikan komedi-dram dizisi Shameless’ta (Utanmaz) Fiona Gallagher karakterine hayat veren Emmy Rossum, diziden ayrıldığını duyurdu.

Emmy Rossum Shameless’tan ayrıldığını açıkladı

ABD’li oyuncu Emmy Rossum, ünlü komedi-dram dizisi Shameless’tan ayrıldığını duyurdu. Dizide Fiona Gallagher karakterine hayat veren 31 yaşındaki aktris, dizinin 9 Eylül’de yayınlanmaya başlayacak olan 9. sezonunun ardından “Shameless”ta yer almayacak.

Rossum Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Fiona”yı canlandırmanın kendisi için çok büyük bir fırsat olduğunu belirterek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Shameless’ın 8 yıl önce hayatıma girmesinden itibaren, bir karakterin inişli çıkışlı harika hayatına öncülük ettim. Bu dizinin bana verdiği sürekliliği ne kadar özlediğimi asla fark etmemiştim. Sezonlar değiştikçe aynı ekibin geri gelmesi beni büyülüyordu. Harika yazılmış, harika şekilde işlenmiş bir dizi... Gerçek dostluklar bizim sezondan sezona devam etmemizi sağladı.”

Tek çocuk olan Rossum, Shameless’ın kast ve yapım ekibi sayesine hayalini kurduğu kocaman bir aileye sahip olduğunu ifade etti:

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“Çocukların nasıl büyüdüğünü beraber izledik. Onların güçlü, yetenekli bağımsız bireylere dönüştüklerini gördük. Emma’ya (Emma Rose Kenney) bacaklarını nasıl tıraş edeceğini ben öğrettim. Ethan (Ethan Cutkosky) araba kullanmayı öğrendiğinde yanındaydım. Shanola (Shanola Hampton), Jeremy (Jeremy Allen White), Joan ve Bill geçen yıl New York’ta gerçekleşen düğünümde dans etti.

Bu türden bir istikrar, bu aile beni besledi ve yaratıcı bir şekilde gelişmem ve büyümem için yeterince güvenli hissettirdi. Biliyorum ki bensiz de devam edebilirsiniz. Anlatacak daha çok Gallagher hikayesi var. Benim gittiğimi düşünmek yerine alt binaya taşındığımı düşünün.”

Dizinin yapımcısı John Wells ise Rossum’un diziden ayrıldığını doğrulayarak, Shameless'a dönmek istediğinde ise aktrise kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.

Emmy Rossum, dizinin 8. sezonundan önce başrol olmasına rağmen erkek meslektaşından daha az ücret aldığını bildirmiş ve eşit ücret talep etmişti. Dizide babasını canlandıram William H. Macy’nin kendisini desteklemesiyle yapımcılar 2016’da Rossum’la yeniden kontrat imzalamış ve ikiliye eşit ücret vermeyi önermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Emmy Rossum Shameless Fiona Gallagher

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