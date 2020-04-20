Emmy Rossum’un başrolünü üstlendiği Angelyne dizisinden ilk fragman geldi

Hollywood'un ikon isimlerinden biri olan billboard mankeni Angelyne’in hayatını konu alan iddialı mini diziden ilk fragman gün yüzüne çıktı. Shameless dizisiyle bilinen, Altın Küre adayı aktris Emmy Rossum’un başrolünü üstlendiği dizi, ünlü olmak için çaresiz olan Los Angeleslı bir kadının hikayesini konu alıyor.

Mr. Robot'un yaratıcısı Sam Esmail’in yürütücü yapımcı olarak yer aldığı dizinin diğer başrol oyuncusu ise Sherlock dizisiyle hayran sayısını ikiye katlayan Martin Freeman. Kadroda ayrıca Alex Karpovsky, Jefferson Hall, Charlie Rowe, Lukas Gage, Michael Angarano ve Molly Ephraim gibi isimler bulunuyor.

Gerçek ismi Renee Goldberg olan Angelyne'in bilboardları 1960’larda Los Angeles’ı süslemeye başlamıştı. Ailesi Polonya’da Holokost’tan kurtulan ve Yahudi olan Golberg, 1950'de dünyaya geldi. Kendisini baştan yaratarak şarkıcılığa ve oyunculuğa da adım attı.

Dizinin yayınlanacağı yeni platform Peacock, şu anda giriş lansmanının ortasında ve ilk duyuruları yapıyor. Tam yayın lansmanının temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Dizilerin yayın tarihleri de net olarak bu lansmanda açıklanacak.



