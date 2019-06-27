Mynet Trend

Emniyet müdürünün oğlu kepçeyle oto tamircisini böyle ezdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2019 16:42 | Son Güncelleme

Rusya’da emniyet müdürünün oğlu alkollü halde kullandığı kepçeyle bir oto tamircisini ezerek, ölümüne neden oldu. Feci olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Rusya’ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nin Belebey şehrinin emniyet müdürünün 23 yaşındaki oğlu iddiaya göre çok miktarda alkol aldıktan sonra boş gördüğü bir kepçeye bindi. Kepçeyi sürmeye başlayan alkollü genç bir süre sonra oto tamirhanesine daldı. Oto tamirhanesinin önünde bir aracı tamir eden tamirci kepçenin aracı bıçağıyla ezmesiyle birlikte tamir ettiği aracın altında kaldı.

OLAY YERİNE GELEN KADIN, KOCASININ ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETTİ

Olayın ardından alkollü genç çaldığı kepçeyle birlikte olay yerinden ayrıldı. Kepçeyi boş bir alana bırakan genç kayıplara karıştı. Tamircinin karısı ise tamirhaneye geldiğinde kocasının feci şekilde ezilerek öldüğünü fark etti. Olay yerine polisler çağrılarak soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kameralarının incelenmesiyle gerçek gün yüzüne çıktı. Bir gencin tamirhaneye kepçeyle daldığı ve tamirciyi ezerek öldürdüğü fark edilince genç aranmaya başladı. Polislerin genci bulduğu ve mahkemeye çıkarılan gencin cezaevine gönderildiği öğrenildi.

(İHA)

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Bu da oldu! Kadınları ‘çıplak gösteren’ uygulama yaptıBu da oldu! Kadınları ‘çıplak gösteren’ uygulama yaptı
Yol kenarına oturup böyle izlediYol kenarına oturup böyle izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rusya tamirhane kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Otogarda akılalmaz olay! Bir gecede yaptılar

Otogarda akılalmaz olay! Bir gecede yaptılar

Sigara paketleri öyle olacak!

Sigara paketleri öyle olacak!

Son dakika uyarısı! Şiddetli bekleniyor

Son dakika uyarısı! Şiddetli bekleniyor

Yok böyle tebrik! İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yok böyle tebrik! İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu da oldu! Kadınları ‘çıplak gösteren’ uygulama yaptı

Bu da oldu! Kadınları ‘çıplak gösteren’ uygulama yaptı

Yavru ayı yol kenarına oturarak otomobilleri izledi

Yol kenarına oturup böyle izledi

Kedi dışkısından üretilen kahvenin kilosu bin dolara satılıyor

Kedi dışkısından üretilen kahvenin kilosu bin dolara satılıyor

Ağrıyla doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Ağrıyla doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Şehre helikopterle kutsal su serpilecek!

Şehre helikopterle kutsal su serpilecek!

Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu

Patisiyle kapıyı açan kedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.