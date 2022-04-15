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Empati yeteneğine göre sana nasıl birisi olduğunu söylüyoruz

01.04.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözlük anlamı eşduyum ya da duygudaşlık olan empati konusunda kendini ölçmeye hazır mısın? Bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek konularında kendine ne kadar güvendiğini, kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında ne kadar güçlü olduğunu öğreneceğin bu testte başarılar dileriz.

Empati yeteneğine göre sana nasıl birisi olduğunu söylüyoruz

Bir başkasının duygu ve düşüncelerini anlayabilmek ve hissedebilmek doğuştan sahip olduğumuz empati becerisiyle mümkün. Bakalım sen ne kadar empati kurabiliyorsun? Lütfen soruları cevaplarken iyice düşün.

Empati yeteneğine göre sana nasıl birisi olduğunu söylüyoruz

1/6

Yaşını söyler misin?

Yaşını söyler misin?
18 yaş ve altı
18-24
25-34
35-44
2/6

Cinsiyetin nedir?

Cinsiyetin nedir?
Kadın
Erkek
Farketmez
3/6

Çevrende birileri mutsuzken ne yaparsın?

Çevrende birileri mutsuzken ne yaparsın?
Yanına gider birlikte mutsuz olurum
Yine yanına gidip onu teselli eder ve moralini düzeltmeye çalışırım
4/6

Birisi veya bir şey hakkında konuşurken kendini "onun" yerine koyuyor, empati yapıyor musun?

Birisi veya bir şey hakkında konuşurken kendini "onun" yerine koyuyor, empati yapıyor musun?
Ben yorumlarımı empati kurarak yapmaya çalışırım
Yorumlarım genelde düşüncesizce olur
5/6

Başkaları mutluyken senin tepkin ne oluyor?

Başkaları mutluyken senin tepkin ne oluyor?
Her şey akışına göre. Ben kendime bakıyorum
Bende onlarla mutlu oluyorum
6/6

Arkadaşlarınla kavga ettiğini farz edelim. Genelde kim haklı oluyor?

Arkadaşlarınla kavga ettiğini farz edelim. Genelde kim haklı oluyor?
Ben her zaman haklı olduğumu düşünüyorum
Duruma göre değişiyor kavga sona erince bunu konuşuyoruz

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