Bir başkasının duygu ve düşüncelerini anlayabilmek ve hissedebilmek doğuştan sahip olduğumuz empati becerisiyle mümkün. Bakalım sen ne kadar empati kurabiliyorsun? Lütfen soruları cevaplarken iyice düşün.

Empati yeteneğine göre sana nasıl birisi olduğunu söylüyoruz 1/6 Yaşını söyler misin? 18 yaş ve altı 18-24 25-34 35-44 2/6 Cinsiyetin nedir? Kadın Erkek Farketmez 3/6 Çevrende birileri mutsuzken ne yaparsın? Yanına gider birlikte mutsuz olurum Yine yanına gidip onu teselli eder ve moralini düzeltmeye çalışırım 4/6 Birisi veya bir şey hakkında konuşurken kendini "onun" yerine koyuyor, empati yapıyor musun? Ben yorumlarımı empati kurarak yapmaya çalışırım Yorumlarım genelde düşüncesizce olur 5/6 Başkaları mutluyken senin tepkin ne oluyor? Her şey akışına göre. Ben kendime bakıyorum Bende onlarla mutlu oluyorum 6/6 Arkadaşlarınla kavga ettiğini farz edelim. Genelde kim haklı oluyor? Ben her zaman haklı olduğumu düşünüyorum Duruma göre değişiyor kavga sona erince bunu konuşuyoruz