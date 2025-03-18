Tanyeli'ye veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor! Gözyaşları sel oldu

Mide ağrısı şikayetiyle doktora giden Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. 2,5 yıldır tedavi gören Tanyeli kansere yedik düştü ve 54 yaşında hayatını kaybetti.

Sevenlerini yasa boğan ölüm haberinin ardından Tanyeli'nin yakınları hastaneye akın etti. Bugün ise dostları, ailesi ve sevenleri Tanyeli'yi son yolcuğuna uğurluyor.

Tanyeli, öğle namazına müteakip Zincirliyikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecek.

Tanyeli'nin cenaze namazı için dostları saatler öncesinde Zincirliyikuyu Camii'ne gelmeye başladılar. Tanyeli'nin tabutu ise eşi ve oğlunun omuzlarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi.

Cenaze töreni için Zincirliyikuyu Camii'ne gelenler arasında Yonca Evcimik, Nuri Alço, Safiye Soyman, Pınar Eliçe, Melek Baykal, Deniz Seki, Ayşe Yıldız, Ayşegül Yıldız yer aldı.

Tanyeli'nin ailesi törende zor anlar yaşadı. Eşi ve çocukları gözyaşlarına hakim olamadı.

'BENİ NİYE BIRAKTIN?'

Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili "İki buçuk senedir insan üstü mücadele verdik. Hepimizin başı sağ olsun. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ben hala savaştayım, zırhlarım üzerimde ama maalesef o yok şu an da burada. Ben konuşuyorum diyorum ki; ‘Bak hala devam ediyorum. Neden bıraktın…’ Harika bir insandı. Çok iyi bir anne, harika bir eşti. Hepimizin başı sağ olsun. Allah nurlar içinde yatırsın." ifadelerini kullandı.