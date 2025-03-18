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  4. 'Evleri ayırdılar' denmişti! Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a olay yorum

'Evleri ayırdılar' denmişti! Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a olay yorum

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.03.2025 12:34
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2016 yılında nikah masasına oturan ve ikiz kızları bulunan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin boşanacağına dair iddialar sık sık gündeme geliyor. Son olarak evlerini ayırdıkları söylenen ünlü çift iddiaları bir kez daha yalanladı.

'Evleri ayırdılar' denmişti! Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a olay yorum

2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Bir süredir aralarının bozuk olduğu söylenen ünlü çiftin evlerini ayırdığı iddia edilmişti.

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Mehmet Üstündağ "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" açıklamasını yapmış taraflar sessizliğini korumuştu.

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Söylentiler devam ederken Pelin Akil'in Anıl Altan'a yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

ŞAŞIRTAN HAMLE

Pelin Akil sosyal medya hesabından kayak tatilinden bir kareyi yayınlayan eşi Anıl Altan'a alev emojisi koyarak yorum yaptı.

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Akil'in bu hamlesi çiftin evliliklerinde krizi aştıklarını da gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
Anıl Altan kimdir? Pelin Akil
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