Emrah Başsan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'daın Portekiz'in Vitoria Setubal takımına transfer olan Emrah Başsan, Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor ile anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki oyuncunun, BB Erzurumspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Setubal'de 6 maçta 133 dakika süre bulan Emrah, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

