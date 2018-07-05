SPOR

Emrah Başsan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan sonra Setubal'e transfer olan Emrah Başsan, 6 aylık macerasının ardından Süper Lig'e döndü.

Emrah Başsan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'daın Portekiz'in Vitoria Setubal takımına transfer olan Emrah Başsan, Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor ile anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki oyuncunun, BB Erzurumspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Setubal'de 6 maçta 133 dakika süre bulan Emrah, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
TFF, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğine izin verdiğini açıkladı!TFF, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğine izin verdiğini açıkladı!
İsmail Kartal: Umut Nayir Beşiktaş'la anlaştı!İsmail Kartal: Umut Nayir Beşiktaş'la anlaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig emrah başsan Büyükşehir Belediye Erzurumspor

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Luciano Moggi: Ronaldo, Juventus için sağlık kontrolünden geçti

Luciano Moggi: Ronaldo, Juventus için sağlık kontrolünden geçti

Serdar Taşçı Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Serdar Taşçı Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaşma sağladı

UEFA yeni sezonla ilgili tarihi bir karara imza attı

UEFA yeni sezonla ilgili tarihi bir karara imza attı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'ndan 3 transfer

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'ndan 3 transfer

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emrah Başsan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Emrah Başsan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı!

TFF, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğine izin verdiğini açıkladı!

TFF, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğine izin verdiğini açıkladı!

İsmail Kartal: Umut Nayir Beşiktaş'la anlaştı!

İsmail Kartal: Umut Nayir Beşiktaş'la anlaştı!

Lefter Küçükandonyadis kimdir? İşte Süper Lig yeni sezona adı verilen Lefter Küçükandonyadis'in hayatı

Lefter Küçükandonyadis kimdir? İşte Süper Lig yeni sezona adı verilen Lefter Küçükandonyadis'in hayatı

Spor Toto Süper Lig 2018/19 sezonu Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak açıklandı

Spor Toto Süper Lig 2018/19 sezonu Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.