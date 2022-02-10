Emrah ile eşi Sibel Erdoğan, yaklaşık 8 yıl önce evlenmişti. 2 çocuğu olan Emrah ile Sibel Erdoğan çiftinin 8 yıl süren evliliği sonrası yaşanan flaş gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Magazin basınında geniş yankı uyandıran haberlerin ardından birçok kişi Emrah ile eşi Sibel Erdoğan boşandı mı? Neden boşandılar? Emrah'ın boşandığı eşi Sibel Erdoğan kimdir? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Yaptığı şarkılarla arabesk dinleyicisinin gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Emrah ve Sibel Erdoğan'a ilişkin detaylara haberimizde değindik.

EMRAH İLE SİBEL ERDOĞAN BOŞANDI MI?

Ünlü şarkıcı Emrah ile eşi Siberl Erdoğan boşandı. 2014 yılının Haziran ayında nikah masasına oturan çift, bugün ayrıldı.

EMRAH İLE SİBEL ERDOĞAN NEDEN BOŞANDI?

Ünlü şarkıcı Emrah'ın 2014'te hayatını birleştirdiği Sibel Erdoğan'dan boşanması gündem oldu. Çift daha önce de sık sık ayrıldıkları yönündeki haberlerle gündem oluyordu.

Emrah'ın Sibel Erdoğan'dan Elyesa ve Eleysa adlı bir kız bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor. Çift ayrılık nedenine ilişkin detaylar ortaya çıkmamış olsa da ilişkilerinde yaşanan problemler nedeniyle Emrah ile Sibel Erdoğan sık sık ayrılık haberleri ile gündem oluyorlardı.

Daha önce de Sibel Erdoğan'ın 2 çocuğu ve kendisi için yüksek miktarda nafaka istediği fakat Emrah'ın bunu kabul etmediği konuşuluyordu.

EMRAH'IN BOŞANDIĞI EŞİ SİBEL ERDOĞAN KİMDİR?

Sibel Erdoğan,1980 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Müzik hayatına 13 yaşında doğduğu şehir olan Belçika’da başlayan Sibel Erdoğan, böylelikle sahne hayatına genç yaşta atılmış oldu.

Sibel Erdoğan, 3000 kişilik salonlarda, gazinolarda ve dernek toplantılarında şarkı söyleyerek müzik hayatını sürdürdü.

Akbaş Müzik’le, 1998 yılında “Az Değilsin Abisi”, 1999 yılında “Bana Göz Kulak Ol” adlı iki albüm çalışmaları oldu. Daha sonra Emrah ile tanışan Sibel Erdoğan kariyerini noktaladı ve ev hanımı olmaya karar verdi.

Emrah ve Sibel Erdoğan 2011 yılında başladıkları ilişkilerini 2014 yılında evlenerek taçlandırmıştı.

