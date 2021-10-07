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Emrah ödüllerini çocuklarına ithaf etti

07.10.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün katıldığı törende "Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü" ve "Götür Beni Gittiğin Yere" ile "Yüzyılın Şarkısı" ödüllerini alan Emrah, "Çok duygulandım" dedi. Ünlü şarkıcı, ödüllerini çocukları Elyesa ve Eleysa'ya ithaf etmeyi de ihmal etmedi.

Emrah ödüllerini çocuklarına ithaf etti

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gossipmag Business Dergisi Ödülleri geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle ikinci kez sahiplerini buldu. Derginin imtiyaz sahibi M. Ada Demir'in ev sahipliğinde düzenlenen gecede sanat ve iş dünyasını ünlü isimleri bir araya geldi.

Özlem Yıldız ile Şenol İpek'in sunuculuğu üstlendiği geceye Emrah, Ivana Sert, Hande Yener, Nermin Tahmaz Aşçıoğlu, Feride Hilal Akın, Ferman Toprak, Gökçe Kırgız, Murat Başaran ve Bahar Gelir gibi çok sayıda isim katıldı.

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EMRAH: 40 YIL GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN FİLM ŞERİDİ GİBİ GEÇTİ

Şarkıcı Emrah, "Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü" ve "Götür Beni Gittiğin Yere" ile "Yüzyılın Şarkısı" ödüllerini aldı. Geceye özel hazırlanan 2 VTR'yi davetlilerle birlikte sahnede izleyen Emrah, duygulu anlar yaşadı.

Sanat kariyerinde 40. yıla geride bırakan Emrah, "Şu an 40 yıl gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim." dedi.
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Ödülleri çocukları Elyesa ve Eleysa'ya ithaf eden 50 yaşındaki Emrah, salondakiler tarafından ayakta alkışladı.


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