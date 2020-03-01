Emrah ve eşi Sibel Kirer Erdoğan boşanıyor mu?

Emrah 2014’te şarkıcı Sibel Kirer Erdoğan ile nikah masasına oturmuş, aynı yıl oğulları Elyesa, 2017’de kızları Eleysa dünyaya gelmişti. Çiftin önceki haftalarda boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Çıkan bu iddiaların ardından Kirer, basın mensuplarında açıklama yaptı.

Kirer, “Boşansak ortaya çıkardı, biz boşanmadık, yüzüğüm de parmağımda” dedi.

Eşinin müzik ve film çalışmaları içinde olduğunu söyleyen Sibel Kirer daha sonra arkadaşları ile alışverişe devam etti. (Sözcü)

