Emre Akbaba attı, sosyal medya yıkıldı! ‘Zalımın oğlu’

UEFA Uluslar Ligi’nde deplasmanda İsveç’e 88 ve 90+1’de attığı gollerle 3 puanı getiren ve gecenin kahramanı ilan edilen Emre Akbaba, sosyal medyada gecenin adamı oldu.
Emre için ilk paylaşım eşi Yasemin Akbaba’dan geldi… Galibiyet golünün fotoğrafını paylaşan Yasemin Akbaba, ‘Ağlatacaksın zalimin oğlu’ notunu düştü.
İşte Emre Akbaba için yapılan diğer paylaşımlar...
lucescu: beni ipten aldın.. dile benden ne dilersen.— zlatan zlatanoğlu (@atavratzlatan) 10 Eylül 2018
emre akbaba: et istiyorum.
lucescu: tamam.. nasıl pişsin?
emre akbaba: pişmesin.
Emre Akbaba gibi yüzümü güldürsene— mahmut (@mamutdiyin) 10 Eylül 2018
Emre Akbaba, koca bir millete 5 dakikada unuttuğumuz o #MilliTakım ruhunun ne demek olduğunu bir kez daha hatırlattı. Teşekkürler..— Marginale (@themarginale) 10 Eylül 2018
Teşekkürler Emre Akbaba, teşekkürler Mili Takım. Bu arada sevinmek nasıl bir şeydi ya, nasıl yapıyorduk?— august landmesser (@azyazarozyazarr) 10 Eylül 2018
Maç boyunca futbolu biz oynadık. Bu galibiyeti fazlasıyla hakettik. 3 pas yapamayan İsveç’e yenilsek yazık olacaktı. Okay ve Oğuzhan müthiş oynadı. Mehmet Topal’ın yerine giren Emre Akbaba da işi bitirdi. Tebrikler Milli takım. Tebrikler çocuklar.— Güntekin Onay (@guntekin_resmi) 10 Eylül 2018
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