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Emre Akbaba'dan "İmza parası istedi" haberine yanıt

07.04.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre Akbaba, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Emre Akbaba'dan "İmza parası istedi" haberine yanıt

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre Akbaba, sarı kırmızılı kulüpten 500 bin Euro imza parası istediği haberine tepki gösterdi.

Emre Akbaba hakkında çıkan, "Yeni sözleşme için 500 bin Euro imza parası talep etti. Bu sezonki performansıyla beklentilerin çok altında kalan Emre Akbaba ile yeni sözleşme yapmak için masaya oturan sarı kırmızılılar, imza parası isteği karşısında şoke oldu" haberinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İmza parası talebi olduğu söylentilerinin yalan olduğunu kaydeden Emre Akbaba şu ifadeleri kullandı:

"SADECE GÜLÜP GEÇİYORUM"

"Sezon başından beri hakkında birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım. Bu haberlere bu saatten sonra sadece gülüp geçiyorum. Benim Galatasaray için maddi olarak fedakarlıklar inanın gazetede çıkanlardan çok daha fazlası, bu kulüp için savaşırken de iki ayağımı sahada bıraktım. Zamanı gelince herkes görecek kimin ne talep ettiğini. Şimdi müsaade edin de hedefimize odaklanalım."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Emre Akbaba
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