SPOR

Emre Akbaba, Galatasaray'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı kadrosuna kattı. Galatasaray, Emre Akbaba için Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Emre Akbaba, Galatasaray'da

BeIN SPORTS'un haberine göre; Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı kadrosuna kattı. Galatasaray, Emre Akbaba için Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis ödeyecek.

EMRE AKBABA KİMDİR?
Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 yılında Fransa’nın Montfermeil kentinde dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçiş yapmış ve 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yapmıştır.

2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi olmuştu.

PARTNERBabamın eli ağırdırBabamın eli ağırdır
Abdurrahim Albayrak: Bu akşam bir transferi açıklayacağız!Abdurrahim Albayrak: Bu akşam bir transferi açıklayacağız!
Galatasaray Mustafa Pektemek için Beşiktaş'la görüştü!Galatasaray Mustafa Pektemek için Beşiktaş'la görüştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Akbaba Galatasaray alanyaspor

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!

İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

Lionel Carole Strasbourg ile resmi sözleşme imzaladı!

Lionel Carole Strasbourg ile resmi sözleşme imzaladı!

Galatasaray Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya talip oldu!

Galatasaray Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya talip oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emre Akbaba, Galatasaray'da

Emre Akbaba, Galatasaray'da

Abdurrahim Albayrak: Bu akşam bir transferi açıklayacağız!

Abdurrahim Albayrak: Bu akşam bir transferi açıklayacağız!

Galatasaray Mustafa Pektemek için Beşiktaş'la görüştü!

Galatasaray Mustafa Pektemek için Beşiktaş'la görüştü!

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için 3 milyon euro önerdik, Alanyaspor kabul etmedi!

Lionel Carole Strasbourg ile resmi sözleşme imzaladı!

Lionel Carole Strasbourg ile resmi sözleşme imzaladı!

Galatasaray Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya talip oldu!

Galatasaray Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya talip oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.