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Emre Akbaba görüşmeyi açıkladı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 24.05.2018 11:17 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor’un genç futbolcusu Emre Akbaba, devre arasında turuncu-yeşilli ekipten ayrılma durumu olduğunu dile getirerek, "Başkan takımda kalmamı istedi, 'Sezon sonu sana kolaylık sağlarız' dedi. Şimdi sezon sonu geldi, bakalım. Her futbolcunun büyük takım hedefi vardır" dedi.

Emre Akbaba görüşmeyi açıkladı

A Milli Futbol Takımı, 28 Mayıs Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel maç öncesi hazırlıklarını sürdürürken, takımın önemli oyuncularından Emre Akbaba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor ile bu sezon ligde kalma hedeflerine ulaştıklarını söyleyen Emre Akbaba, "Hedefimizi gerçekleştirdik. Alanyaspor ile iyi bir sezon geçirdik. Daha iyi hedeflerimiz olabilirdi ama sezon boyuna sıkıntılar yaşadık fakat sonunda mutlu sona ulaştık. Kümede kalmak da bizim için başarı oldu. Benim için de iyi bir sezon geçti diyebiliriz, takımıma iyi katkı sağladığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Milli takımda alışma süreci geçiriyoruz"

Milli takımda alışma sürecinden geçtiklerini söyleyen genç futbolcu, "3 hazırlık maçımız var. Rakiplerimiz Dünya Kupası'na hazırlanan takımlar. O yüzden çok motive olacaklar maçlarda, bizim için de iyi bir sınav olacak. Bizim de yeni, genç oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Alışma süreci geçiriyoruz ve birbirimizi daha fazla tanıma amacıyla bu maçlar çok önemli olacak" açıklamasını yaptı.

"Devre arasında ayrılma durumum vardı"

Kendisi hakkında çıkan transfer söylentilerine değinen Akbaba, devre arasında takımdan ayrılma durumu olduğunu aktararak, "Devre arasında takımdan ayrılma durumum vardı, başkanımla oturduk konuştuk bir abi kardeş gibi. Bana takımda kalmam gerektiğini söyledi, kümede kalmamız için oyuncularını tutmaları gerekiyordu. Vagner Love gitmişti, benim de gitmem takıma darbe vuracaktı. Ben de onla anlaştım. Bu sezon elimizden geleni yaparız dedik ki öyle oldu, ligde kaldık. Sezon sonu için de sana kolaylık sağlarım demişti. Şimdi tabii sezon sonu oldu, bakalım. Biz de bekliyoruz. Her futbolcunun büyük takım hedefi vardır, biz de isteriz ama şu anda böyle bir şey yok" değerlendirmesini yaptı.

"Mesut Hoca, 'Kalırsan Memnun Olurum' dedi"

Emre Akbaba, son olarak Mesut Bakkal veya Mircea Lucescu ile geleceğine dair bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Öyle bir konuşma olmadı. Mesut hocayla görüştük, 'Gidersen desteklerim, kalırsan da memnun olurum' dedi. Bir tek onunla konuştum o da böyle değerlendirdi."

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Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Emre Akbaba

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