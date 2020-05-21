Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, eski takım arkadaşı Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili Sözcü Gazetesi'ne dikkat çeken ifadelerde bulundu. O dönem Fenerbahçe'nin de Emre'yi transfer etmek istediğini belirten Efecan, eski takım arkadaşının sarı lacivertli kulübün adını duyunca moralinin bozulduğunu dile getirdi.
Emre Akbaba'nın gerçek bir Galatasaraylı olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, "Transfer sürecinde idmana çıktık. Genel menajer sahaya geldi. 'Fenerbahçe ile anlaştık Emre' dedi. Biz onu alkışlayıp uğurlarken bu sözleri duyduktan sonra morali bozuldu. Hiç yüzü gülmedi. İdmandan sonra 'Ne oldu' dedim, 'Ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum. Galatasaray'a gitmek istiyorum' dedi" diye konuştu.
Efecan, "Ondan sonra Galatasaray devreye girdi. Alanyaspor'un istediği bonservisi verip anlaştılar. Büyük fedakârlıklar yaptı hem maddi olarak hem manevi olarak. Kimse bunları bilmiyor. Gerçek bir Galatasaraylı diyebilirim" dedi.
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