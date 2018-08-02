Emre Akbaba'nın son talibi Başakşehir

Aytemiz Alanyaspor yönetimi Emre Akbaba'nın transferine yeşil ışık yakarken oyuncunun bonservisini 5 milyon Euro olarak belirledi.
Bunun üzerine her iki kulübün de 24 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor'a bonservis bedeli üzerinden bir ödeme planı ile teklif sunduğu bilgisine ulaşıldı.
Emre Akbaba transferinin bir kaç gün icinde netleşmesi bekleniyor. Öte yandan Alanyaspor Emre için gelen takas oyuncu tekliflerinin tamamını reddediyor.
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