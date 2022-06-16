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Emre Altuğ Çağla Şıkel için "Arkadaş değiliz" dedi ve ekledi: Sert bir manevra yapıp...

16.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Altuğ, Armağan Çağlayan'ın programında eski eşi Çağla Şıkel ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yaptı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Emre Altuğ Çağla Şıkel için "Arkadaş değiliz" dedi. Altuğ eski eşiyle arasındaki dengeyi nasıl sağladıklarını açık açık anlattı.

Emre Altuğ Çağla Şıkel için "Arkadaş değiliz" dedi ve ekledi: Sert bir manevra yapıp...

Emre Altuğ, Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. 10 sene birlikte olduğu ve 7 yıl da evli kaldığı Çağla Şıkel ile boşandıktan sonra nasıl bir ilişkileri olduğunu açık açık anlattı. Altuğ'un bu evliğinden; 2009 yılında oğlu Kuzey, 2012 yılında da küçük oğlu Uzay oldu.

Yedi yıllık evliliklerini 2015 senesinde noktalayan Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, boşansalar bile çocukları için sık sık bir araya geliyor. Bu konuyla ilgili Armağan Çağlayan'ın "Ben şunu merak ederim. Nasıl oluyor da oluyor? Çünkü bana göre sevgiliyken arkadaş olunmaz, arkadaşken sevgili olunmaz. Ben öyle düşünüyorum" demesi üzerine Altuğ şunları söyledi:

"Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Bizim bir arkadaşlığımız yok şey anlamında yani devamlı birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlığımız yok doğal olarak yani. Ama egomuzu bir kenara bıraktık. Kolay bir şey de değiş onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, boşanmışsınız illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak."

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"ÇOCUKLARI ÖN PLANDA TUTTUK"

Emre Altuğ, sözlerine; "Bir de şu var 10 sene bütün programınızı birini düşünerek yapmışsınız. Alışkanlıktan kurtulmak bile 6 ay alıyor. Fakat biz orada sert bir manevra yapıp çocukları ön planda tuttuk. Yani çocukların bundan etkilenmemesini sağladık. Aynı sokakta oturuyoruz biz. Dolayısıyla çocuklar yan eve geçiyorlar gibi hissetsinler istedik. Zaten boşanmayı öyle açıkladım. Çocuklara 'İki odanız var, iki oda da oyuncaklarınız var' dedi. Bizim kafamız böyle bastı. Dolayısıyla çocuklar hiçbir sıkıntı yaşamadılar" diye devam etti.

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"SEN BİZDE NE ZAMAN KALDIN?"

"Sadece benim orada kaldığım zamanı Uzay hiç hatırlamıyor" diyen Altuğ, bununla ilgili bir anısını da şu sözlerle anlattı:

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Hatta bir gün Uzay bir video gördü. Kuzey ve Çağla, beni doğum günümde pastayla uyandırıyor. Uzay şaşırdı, tanıdı odayı da annesinin odası. 'Sen bizde ne zaman kaldın?' dedi.

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Çağla Şıkel Emre Altuğ
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