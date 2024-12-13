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Emre Altuğ'un nafaka itirafı şaşırtmıştı! 'Ne varsa yarı yarıya...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.12.2024 13:00
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Şimdilerde Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda canlandırdığı 'Orhan Korhan' karakteri ile büyük beğeni toplayan Emre Altuğ geçtiğimiz günlerde nafaka açıklamasıyla gündeme gelmişti. Çağla Şıkel ile 2015 yılında biten evliliğine dair açıklamalar da bulunan Altuğ yine gündem olmayı başardı.

Emre Altuğ'un nafaka itirafı şaşırtmıştı! 'Ne varsa yarı yarıya...'

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra şimdilerde oyunculuk kariyeriyle de adından söz ettiren Emre Altuğ geçtiğimiz günlerde nafaka açıklamasında bulunmuş ve bu itirafı ile uzun süre manşetlerde kalmıştı.

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Çağla Şıkel ile 2015 yılında biten evliliğine dair açıklamalarda bulunan Altuğ yine gündem olmayı başardı. Çağla Şıkel'e nafaka ödemediğini dile getiren Emre Altuğ "Kur üzerinden nafaka ödeyenler dertlenir. Ne yaparsan kur üzerinden dertlenirsin. Allah kolaylık versin. Baştan bir şeyleri konuşarak biz her şeyi çözdük' dedi.

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'NE VARSA YARI YARIYA...'

Eski eşi Çağla Şıkel ile yıllar önce yaptıkları anlaşmayı da anlatan Altuğ; 'Ne varsa, yarı yarıya böldük ve böyle şeylere gerek kalmadı. 10 sene oldu, bir kere tartışma çıkmadı, daha da çıkacağını ben sanmıyorum. Sıkıntı olmadan bu zamana kadar geldik. Çocuklar için yapacağımız her türlü harcama bizim için büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ
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