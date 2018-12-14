MAGAZİN

Emre Aşık'ın eşine ödeyeceği nafaka belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.12.2018 14:59 | Son Güncelleme

Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık daha önce anlaşmalı boşanmak için başvurduğu mahkemeye dilekçe göndererek anlaşmalı boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek karşı dava açtı. Mahkeme Emre Aşık'ın, Yağmur Aşık'a 10 bin TL, çocuklarına ise 15 bin TL olmak üzere toplamda 25 bin TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

Emre Aşık'ın eşine ödeyeceği nafaka belli oldu

Fransa’da 2012 yılında evlenen Emre Aşık ile Yağmur Aşık, Kasım ayında anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çift yaptıkları boşanma protokolünde karşılıklı hiçbir maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamıştı.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya taraflar katılmazken kendilerini avukatları temsil etti. Yağmur Aşık’ın avukatı Ersel Kahyaoğlu, müvekkilinin anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini, boşanma protokolünü de özgür iradesi ile imzalamadığını ileri sürdü. Avukat Kahyaoğlu, Yağmur Aşık ile Emre Aşık’ın ayrı yaşadığını belirterek, “Kendisi çalışmamaktadır. 3 çocuğuna dahi bakamamaktadır. Kendisi için 20 bin TL, çocuklar içinde 10’an bin TL tedbir nafakası istiyoruz” dedi. Emre Aşık’ın avukatı ise Yağmur Aşık’ın Bursa’ya gittiğini ve çocukları babalarına göstermediğini öne sürdü.

Mahkeme Emre Aşık’ın 5, 2 buçuk ve 10 aylık çocukları için aylık 5’er bin TL, Yağmur Aşık için de 10 bin TL tedbir nafakasına ödemesine karar verdi. Mahkeme taraflar boşanma davası için delil ve cevaplarını vermesi için duruşmayı erteledi.

Hiç renksiz gökkuşağı gördünüz mü? Dikkatli bakınHiç renksiz gökkuşağı gördünüz mü? Dikkatli bakın
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağınıŞeyma Subaşı yine yaptı yapacağını
Yeni yaşını torunlarıyla kutladı!Yeni yaşını torunlarıyla kutladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Aşık Yağmur Aşık nafaka

En Çok Okunan Haberler

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Ankara'yı sarsan 'Her an istifa edebilir' iddiasına yanıt geldi!

Ankara'yı sarsan 'Her an istifa edebilir' iddiasına yanıt geldi!

Türkiye'nin en soğuk ili! -24,5 dereceyi gördü

Türkiye'nin en soğuk ili! -24,5 dereceyi gördü

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40. yaşını böyle kutladı

40. yaşını böyle kutladı

Işıl Reçber sahte Işıl’a dava açtı

Işıl Reçber sahte Işıl’a dava açtı

Mümin Sarıkaya 'Ben Yoruldum Hayat' şarkısını nasıl yazdığını anlattı

Mümin Sarıkaya 'Ben Yoruldum Hayat' şarkısını nasıl yazdığını anlattı

Uludağ keyfi

Uludağ keyfi

Şahan Gökbakar evinin banyosundan çektiği video ile Tarkan'ı ti'ye aldı

Şahan Gökbakar evinin banyosundan çektiği video ile Tarkan'ı ti'ye aldı

Bülent Ersoy:Bu ses kirliliklerini duysalardı kahırlarından ölürlerdi

'Zeki Müren ve Müzeyyen Senar iyi ki ölmüş'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.