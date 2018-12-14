Emre Aşık'ın eşine ödeyeceği nafaka belli oldu

Fransa’da 2012 yılında evlenen Emre Aşık ile Yağmur Aşık, Kasım ayında anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çift yaptıkları boşanma protokolünde karşılıklı hiçbir maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamıştı.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya taraflar katılmazken kendilerini avukatları temsil etti. Yağmur Aşık’ın avukatı Ersel Kahyaoğlu, müvekkilinin anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini, boşanma protokolünü de özgür iradesi ile imzalamadığını ileri sürdü. Avukat Kahyaoğlu, Yağmur Aşık ile Emre Aşık’ın ayrı yaşadığını belirterek, “Kendisi çalışmamaktadır. 3 çocuğuna dahi bakamamaktadır. Kendisi için 20 bin TL, çocuklar içinde 10’an bin TL tedbir nafakası istiyoruz” dedi. Emre Aşık’ın avukatı ise Yağmur Aşık’ın Bursa’ya gittiğini ve çocukları babalarına göstermediğini öne sürdü.

Mahkeme Emre Aşık’ın 5, 2 buçuk ve 10 aylık çocukları için aylık 5’er bin TL, Yağmur Aşık için de 10 bin TL tedbir nafakasına ödemesine karar verdi. Mahkeme taraflar boşanma davası için delil ve cevaplarını vermesi için duruşmayı erteledi.

