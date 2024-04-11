MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan korkutan paylaşım: 'Olmadı, artık dayanacak gücüm kalmadı'

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan korkutan paylaşım: 'Olmadı, artık dayanacak gücüm kalmadı'

11.04.2024 18:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın son paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Emre Aşık ile olayı boşanma süreciyle gündem olan Yağmur Sarnıç, çektiği videoda "Olmadı, artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben bunlarla baş edemem, o yüzden kendimi öldürmeye karar verdim" dedi.

Eski futbolcu Emre Aşık ile olaylı bir şekilde ayrılan Yağmur Sarnıç’tan herkesi şaşırtan bir video geldi. Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Olmadı, artık dayanacak gücüm kalmadı” dedi.

Ekran görüntüsü 2024-04-11 181403

Sarnıç'ın videosundaki ifadeleri şu şekilde:
"Bu benim muhtemelen son videom olacak. Artık dayanacak ve savaşacak gücüm kalmadı. Onlar, o kadar güçlüler ki benim Allah'tan başka kimsem yok. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Başıma onca şey geldi, hiç kendimi öldürmeyi düşünmedim ama hiç umudum kalmadı. Beni hapse attırmak ve bitirmek için uğraşıyorlar. Ne yaparsam yapayım başaramadım, çocuklarıma kavuşamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek derdim çocuklarımla mutlu olmaktı, nasip değilmiş. Haklı değil, güçlü olan kazanıyor, ben kaybettim. Tek üzüldüğüm şey çocuklarımı görememek olacak. Ben zaten bu dünyadan vazgeçmiştim. Ben bu insanlarla baş edemem. Kendimi öldürmeye karar verdim. Bu dünyadan gitmeye karar verdim, herkesi Allah'a şikâyet edeceğim. Kendinize iyi bakın.Ben öldükten sonra evlatlarım Türk halkına emanet. Evlatlarımı o pisliğe bırakmayın. Emre hiç göründüğü gibi biri değil. Çocuklarım her şeye şahit. Ben öldükten sonra onları konuşturun, her şeyi anlatacaklardır. Çok sağlıksız bir ortamdalar. Anneleriyle ilgili yapılan her plana şahitler. Psikolojileri çok bozuk. Ne yaparsam yapayım kurtaramadım çocuklarımı. Öyle bir şeytan ki... Bu kadar kötülükle baş edemedim. Özür dilerim sizden. Hoşça kalın. "

Ekran görüntüsü 2024-04-11 181410

"Canım oğlum Erol'um seni çok seviyorum. Sen benden nefret ediyorsun. Belki ben ölünde benden utanmazsın. Umarım çok mutlu olursun. Seni ölünce de hep seveceğim. Güzel kızlarım Elvin'im, Eslem'im çiçeklerim, sizi çok seviyorum. Bir gün yanınızda ben olmayacağım ama sizi gittiğim yerden bile çok seveceğim. Küçük kardeşiniz Evren hiçbir şeyin farkında değil. Muhtemelen beni hiç hatırlamayacak. Sizden ricam büyüdüğünde ona sahip çıkın."

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatilde birlikte vakit geçirdiler! Pozlarına beğeni yağdıTatilde birlikte vakit geçirdiler! Pozlarına beğeni yağdı
Cansu Taşkın'ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl'ın mesajını ifşa etti!Cansu Taşkın'ın kardeşi bu sefer Sinan Akçıl'ın mesajını ifşa etti!
Amazon Prime’ın ilk günden yoğun ilgi gören dizisi gündemde! Amazon Prime’ın ilk günden yoğun ilgi gören dizisi gündemde!
Anahtar Kelimeler:
Emre Aşık Yağmur Sarnıç sosyal medya turu
En Çok Okunan Haberler
Bayramda o ilçeye akın ettiler! Araç girişi kapatıldı, çevik kuvvet ve ek trafik ekipleri sevk edildi

Bayramda o ilçeye akın ettiler! Araç girişi kapatıldı, çevik kuvvet ve ek trafik ekipleri sevk edildi

PFDK, Fenerbahçe'nin hükmen mağlup sayıldığını açıkladı!

PFDK, Fenerbahçe'nin hükmen mağlup sayıldığını açıkladı!

Olağanüstü kurultay öncesi dikkat çeken açıklama: 'Sayın Akşener'e açık çağrıda bulunuyorum'

Olağanüstü kurultay öncesi dikkat çeken açıklama: 'Sayın Akşener'e açık çağrıda bulunuyorum'

Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Real Madrid'den Arda Güler kararı!

YSK Başkanı Yener duyurdu! 4 yerde seçim yenilenecek... Tarih: 2 Haziran

YSK Başkanı Yener duyurdu! 4 yerde seçim yenilenecek... Tarih: 2 Haziran

Fenerbahçeli taraftarlardan tepki var

Fenerbahçeli taraftarlardan tepki var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.