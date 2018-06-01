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Emre Belözoğlu: Benim için gurur verici

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 01.06.2018 09:01 | Son Güncelleme

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sözleşmesini uzatmasaydı onu yönetime alacaktım' sözlerine cevap verdi. Emre Belözoğlu, "Aziz Yıldırım’ın bu düşüncesi gurur verici. Gerçekten onur duydum. Fenerbahçe Kulübü’ne hizmet etmek istiyorum. Bu yönetici olarak da, sportif direktör olarak da olabilir" diye konuştu.

Emre Belözoğlu: Benim için gurur verici

Emre Belözoğlu, Aziz Yıldırım’ın kendisi hakkındaki düşüncelerine yanıt verdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Emre Belözoğlu ile ilgili olarak, "Emre'yi aradım, telefonu çaldı ve açılmadı. Sonra duydum ki, sözleşmesini 1 yıl uzatmış. Uzatmasaydı, yönetime alacaktım'' demişti.

Tecrübeli futbolcu, “Başkan Aziz Yıldırım’ın beni yönetimine almayı düşünmesi gurur verici. Gerçekten onur duydum. Başakşehir ile sözleşmemi 1 yıl daha uzattım. Daha sonra tabii ki Fenerbahçe Kulübü’ne hizmet etmek istiyorum. Bu yönetici olarak da, sportif direktör olarak da olabilir” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu hatırlatarak, “Pazar günü ben de gidip oyumu kullanacağım. Kongre üyelerimiz kimi takdir ederse, o aday başkan seçilecektir. Fenerbahçe için hayırlısının olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. (Fanatik)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Emre'nin hakkında iyi konuşan bir tek A.YILDIRIM var zaten. Şaşırdık mı? İlginç mi? Haber değeri var mı?
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