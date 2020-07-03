Emre Belözoğlu: Fenerbahçe camiasının destansı bir mücadelesi var

Emre Belözoğlu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Başlı başına sayfalara, ansiklopedilere kadar sığmayacak yaşanmışlıklar hem acı hem ülkemize ders niteliğinde. Fenerbahçe camiasının, bu büyük ailenin destansı bir mücadelesi var" ifadelerini kullandı.

2010-2011 sezonunda haklı bir şampiyonluk kazandıklarını aktaran 39 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Takımımızın ne yazık ki sıkıntılı sürece itiliş döneminde ben de bu şerefe nail olan ender sporculardan biriydim. O takımın içinde bir oyuncuydum. Bizim ayakta durmamıza en büyük vesilemiz bir kere bu camianın büyüklüğüydü ve taraftarın dimdik durmasıydı. O yüzden bizi bütün camialardan farklı kılan en büyük değerimiz bu. Fenerbahçe'nin duruşu, Türkiye'ye örnek olabilecek çok büyük bir sürecin başlangıcı oldu. Gerçekten zordu, gerçekten kolay değildi. Bunları söylerken herkes çok samimi olduğumu biliyordur. O dönemde bu takımın içinde olan herkes. Oyuncu grubu olarak inanın maçlara çıkmak, tekrar bir hedefe odaklanmak kolay değildi. İşin tabii ki bir de hukuki boyutu var. Onu da öyle düşündüğünüzde, Türkiye'nin geçtiği süreci de düşündüğümüzde herkes için hiç kolay bir süreç değildi. Fenerbahçe bu süreçten dimdik ayrıldı. Herkese örnek oldu. Bir bütün olarak ayrıldı."