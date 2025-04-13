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Emre Belözoğlu: "Fırtınanın gelmesiyle beraber takım biraz kendine geldi"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.04.2025 15:52
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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada "İlk 20-25 dakikalık oyundan pek memnun değilim, havanın bozması fırtınanın gelmesiyle beraber takım biraz kendine geldi" dedi.

Emre Belözoğlu: "Fırtınanın gelmesiyle beraber takım biraz kendine geldi"

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Ligin son haftaları herkes motive, Bodrum sahasında yeni hocasıyla beraber çok karşı planlar yapabilen bunları rakiplerine uygulamada hemen hemen her maçta başarılı olmuş.

Fenerbahçe maçı hariç o da çok yüksek kaliteye sahip oyuncularla oluşan bir takım olması itibarıyla anlaşılabilir bir durum, onun dışında çok başarılı dönem geçiren Bodrumspor’a karşı burada hava, saha şartları burada oynamak gerçekten hiç kolay değil. Oyuncularım mücadele ettiler, oyun planına sadık kalmaya çalıştılar. İlk 20-25 dakikalık oyundan pek memnun değilim havanın bozması fırtınanın gelmesiyle beraber takım biraz kendine geldi. Pozisyonlar üretmeye çalıştık, gol bulabilirdik. İkinci yarı biraz daha kısırdı ama 1-2 talihsiz pozisyon dışında pozisyon vermedik.

Ben bugün 1 puanı kayıp görmüyorum. 3 puan da olabilirdi yine de rakibimizi kendimizden uzak tutmak adına kötü bir puan olduğunu düşünmüyorum. Sahadaki 22 oyuncuyu da tebrik ederim, bugün sahada kolay şartlarda oynamadılar. Biz yolumuza devam edeceğiz, henüz kendimiz çok daha rahat pozisyon almış değiliz. Önümüzdeki haftayı BAY geçeceğiz, oynayacağız 6 maçta minimum 3 galibiyet hedefini yakalamak istiyoruz, bunun için çalışacağız" diye konuştu.

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Antalyaspor Emre Belözoğlu
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