SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan bir transfer daha yapıyor!

Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan bir transfer daha yapıyor!

23.07.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren ve Galatasaray'a geri dönen Emre Kılınç takımdan ayrılmak istiyor. Başakşehir'e transfer olmak için sarı-kırmızılı yönetimden anlayış bekleyen tecrübeli oyuncu görüşmelere başladı.

Emre Kılınç

Emre Kılınç

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'a Emre Kılınç'tan beklenmedik bir talep geldi. Okan Buruk, dostluk maçlarında sahaya sürdüğü tecrübeli oyuncuyu yeni sezon öncesi denemeye almıştı. Emre Kılınç, ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek için Galatasaray'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Başakşehir ile her konuda anlaşan Emre Kılınç, sarı-kırmızılı takımdan anlayış bekledi.

EMRE BELÖZOĞLU 4. TRANSFERİNİ YAPIYOR

f26901d08c0c436aab85737d8625c5c7

Başakşehir, yeni sezonun 4. transferini Galatasaray'dan yapıyor. Emre Belözoğlu ile görüşüp her konuda anlaşma sağlayan Emre Kılınç'ın Galatasaray ile toplantı yaptığı ve izin istediği öğrenildi.

BONSERVİSİYLE GİDECEK

thumbs_b_c_4145e08e402d516c6c0c80d795d2da63

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç, bu sefer Başakşehir'e bonservisiyle transfer olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Volkan Demirel'den Quaresma açıklaması!Volkan Demirel'den Quaresma açıklaması!
Uğurcan Çakır'dan Galatasaray açıklaması!Uğurcan Çakır'dan Galatasaray açıklaması!
Alex Telles, Al-Nassr’a imzayı attıAlex Telles, Al-Nassr’a imzayı attı
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Emre Kılınç Emre Belözoğlu galatasaray sezon buruk başakşehi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada
Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.