Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan bir transfer daha yapıyor!

Galatasaray'a Emre Kılınç'tan beklenmedik bir talep geldi. Okan Buruk, dostluk maçlarında sahaya sürdüğü tecrübeli oyuncuyu yeni sezon öncesi denemeye almıştı. Emre Kılınç, ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek için Galatasaray'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Başakşehir ile her konuda anlaşan Emre Kılınç, sarı-kırmızılı takımdan anlayış bekledi.

EMRE BELÖZOĞLU 4. TRANSFERİNİ YAPIYOR

Başakşehir, yeni sezonun 4. transferini Galatasaray'dan yapıyor. Emre Belözoğlu ile görüşüp her konuda anlaşma sağlayan Emre Kılınç'ın Galatasaray ile toplantı yaptığı ve izin istediği öğrenildi.

BONSERVİSİYLE GİDECEK

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç, bu sefer Başakşehir'e bonservisiyle transfer olacak.

