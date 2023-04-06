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Emre Belözoğlu Galatasaray maçında kırmızı kart görme nedenini bir bir açıkladı! "Hatalıyım"

06.04.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başaran Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakırken, genç teknik adam o anları anlattı. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu Galatasaray maçında kırmızı kart görme nedenini bir bir açıkladı! "Hatalıyım"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 36. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu adeta çılgına dönmüştü.

İtirazları nedeniyle önce sarı daha sonra ise direkt kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, atılma nedenini yayıncı kuruluş yorumcularından Uğur Meleke'ye anlattı.

"HATALIYIM"

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Meleke canlı yayında Belözoğlu'nun kendisine aktardığı sözleri paylaştı. Buna göre, Emre Belözoğlu kırmızı kart için "Figueredo koşarken itildi, kafa üstü düştü. Ben de onun üstüne sinirlendim. 'Havaya girdiniz, her şeye sarı kart gösteriyorsunuz' dedim. Onun üstüne daha kötü şeyler de söyledim. Kırmızı kart gördüm. Hatalıyım." açıklamasını yaptı.

"TAKIMDAN ÖZÜR DİLEDİ"

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Öte yandan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer maçın ardından yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu, takımı yalnız bıraktığı için soyunma odasında takımdan özür diledi." ifadelerini kullandı.

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