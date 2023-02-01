Emre Belözoğlu böyle istedi! Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki madde pahalıya patladı...

Başakşehir, Bertrand Traore'nin kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncunun Aston Villa'ya geri döndüğünü açıkladı. Emre Belözoğlu'nu şampiyonluk yolunda derinden yaralayan bu sonrası takımda transfer için çalışmalar başladı.

PERFORMANSI NEDENİYLE GERİ ÇAĞIRILDI

Başakşehir'de gösterdiği performansın ardından geri çağırılan Bertrand Traore için resmi açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'dan kiralanan Bertrand Traore'nin sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Burkina Fasolu oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

EMRE BELÖZOĞLU BÖYLE İSTEDİ

Bertrand Traore kiralanırken sözleşmesine ''geri çağırılabilir'' maddesinin olduğu ortaya çıktı. Galatasaray maçından sonra Hasan Ali Kaldırım ile tartışan Bertrand Traore, bir süredir forma giyemiyordu. Bu durumu fark eden Aston Villa yetkilileri yıldız oyuncusunu geri çağırma kararı aldı. Yükselen performansından dolayı da takımda değerlendirilme kararı alan Bertrand Traore'nin geri döndüğü için mutlu olduğu ifade edildi.

