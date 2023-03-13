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Emre Belözoğlu'na Beşiktaş maçı sonunda sert sözler! 'Acemi bir hocasın!'

13.03.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası, Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasına sahne oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Turuncu - lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda, "Teknik adamlara fazla rol biçiyoruz ama bu işin %80'i oyunculardır." ifadelerini kullanmıştı. Genç çalıştırıcıya spor yorumcusu Reha Kapsal'dan sert bir yorum geldi.

Emre Belözoğlu'na Beşiktaş maçı sonunda sert sözler! 'Acemi bir hocasın!'

Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku kaydetti.

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Başakşehir'de Adnan Januzaj, Gedson Fernandes'e yaptığı müdahale sonrasında 35. dakikada kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Turuncu - lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU İŞİN %80'İ OYUNCULAR"

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Büyük sorumluluğun futbolculara düştüğünü dile getiren Belözoğlu, "Teknik adamlara fazla rol biçiyoruz ama bu işin %80'i oyunculardır. Pep Guardiola da, Jose Mourinho da olsanız, böyle. 5. haftada "Türkiye'ye gelmiş en büyük teknik adam yapıp," son haftalarda "Bunu göndermemiz lazım" onlarca yıldır devam eden senaryolar." ifadelerini kullanmıştı.

"BAŞARILISIN AMA ACEMİSİN"

Reha-Kapsal-kimdir-hayati

Genç çalıştırıcının bu sözlerinin ardından A Spor'da yorumculuk yapan Reha Kapsal'dan eleştiri geldi. Kapsal, Belözoğlu'nun acemi bir teknik direktör olduğunu iddia etti.

İşte Kapsal'ın sözleri;

"Madem futbolcular işin %80'ini çözüyor, o zaman Emre Belözoğlu'na da gerek yok! Alttan biri gelsin, takımın başına geçsin! Olur mu hocam? Futbolculara topu atmak doğru değil. Başarılısın ama acemisin. Futbolculuğun ayrı ama antrenörlük farklı! PSG'ye bakalım o zaman? Ama Bayern Münih'e gol bile atamadılar. Emre Hoca'yı seviyorum, iyi bir teknik adam olacak ama bu açıklamaları doğru değil. Acemilik."

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