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Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Bizim sayemizde Avrupa'ya gidecekler!

06.06.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun son maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu zorlu mücadele öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Bizim sayemizde Avrupa'ya gidecekler!

Süper Lig'de perde kapanıyor. Ligin son hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"POTANSİYELİMİZİN ALTINDA KALDIK"

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Başarılı teknik adam açıklamasında potansiyellerini yansıtamadıkları bir sezon olduğunu söylerken, "Bizim için ligde sezona çok iyi başladığımız sonrasında istemediğimiz puan kayıpları ve potansiyelimizin altında kaldığımız bir sezon oldu. Ülkemizin yaşadığı felaketin spora da etkileri oldu ve biz de o süreçte 3 maç kaybettik." dedi.

"BİZİM SAYEMİZDE AVRUPA'YA GİDECEKLER"

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Avrupa kupalarına da değinen genç teknik adam, "Avrupa kupası oynayan takımlar dışında biz ve Fenerbahçe dışında hedefi yakalayan takım olmadı. Bizim, Fenerbahçe'nin ve Sivasspor'un topladığı puanlar sayesinde gelecek sezonun 5.'si de Avrupa'ya gidecek." sözlerini sarf etti.


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