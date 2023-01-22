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Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'ı rahatlatacak hamle! 2 oyuncuyla da anlaşma sağladılar...

22.01.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor. Sarı-kırmızılı takımda forma giyemeyen ve yönetimin acilen elinden çıkartmaya çalıştığı Seferovic ve Van Aanholt'a talip olan Başakşehir, bu iki transferi bitirmek üzere...

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'ı rahatlatacak hamle! 2 oyuncuyla da anlaşma sağladılar...
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
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Medipol Başakşehir yaptığı bu hamleyle Galatasaray'ı rahatlatacak... Sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanını dolduran ve takımdan gönderilmek istenen Seferovic ve Van Aanholt'a Emre Belözoğlu talip oldu.

"GİRİŞİMİMİZ YOK" DEMİŞTİ AMA...

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Emre Belözoğlu, "Seferovic'le alakalı hiçbir girişimimiz olmadı, sezon başında görüşmem olmuştu kendisiyle ama o dönem Galatasaray'ı tercih etmişti. Şu an kendisiyle alakalı girişimimiz yok." demişti fakat gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

VAN AANHOLT İLE BİRLİKTE GELECEK

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Başakşehir yönetimi gizlice bu iki oyuncuyla birlikte görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Özellikle Van Aanholt'ın İstanbul'da yaşamaya devam etme isteği nedeniyle anlaşma çok kısa sürede halledildi.


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