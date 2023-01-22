Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'ı rahatlatacak hamle! 2 oyuncuyla da anlaşma sağladılar...

Medipol Başakşehir yaptığı bu hamleyle Galatasaray'ı rahatlatacak... Sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanını dolduran ve takımdan gönderilmek istenen Seferovic ve Van Aanholt'a Emre Belözoğlu talip oldu.

"GİRİŞİMİMİZ YOK" DEMİŞTİ AMA...

Emre Belözoğlu, "Seferovic'le alakalı hiçbir girişimimiz olmadı, sezon başında görüşmem olmuştu kendisiyle ama o dönem Galatasaray'ı tercih etmişti. Şu an kendisiyle alakalı girişimimiz yok." demişti fakat gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

VAN AANHOLT İLE BİRLİKTE GELECEK

Başakşehir yönetimi gizlice bu iki oyuncuyla birlikte görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Özellikle Van Aanholt'ın İstanbul'da yaşamaya devam etme isteği nedeniyle anlaşma çok kısa sürede halledildi.



