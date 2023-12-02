Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray sorusuna flaş cevap! ''Hayat ne getirir bilemeyiz...''

Emre Belözoğlu, TRT Spor'a konuk oldu. MKE Ankaragücü'nün teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli isim Galatasaray ve Fenerbahçe için konuştu.

"GALATASARAY'I ÇALIŞTIRIR MISIN?"

"Ben Galatasaray'dan Inter'e giderken de Galatasaray en sonunda benimle anlaşmak istedi. Ama ben kararımı vermiştim. Hayat ne getirir bilemeyiz, büyük konuşmaktan yana değilim ama Galatasaray’ın başında Okan Buruk’tan sonra Arda Turan’ı, Selçuk İnan’ı görmek isterim. Onları oraya daha çok yakıştırırım."

"38 YAŞINA KADAR RAHATLIKLA AVRUPA’DA OYNAYABİLİRDİM"

"32 yaşında tanıştığım Atletico Madrid serüveniyle 22 yaşında tanışmış olsaydım, o zaman Türkiye’ye dönmezdim. 38 yaşına kadar rahatlıkla Avrupa’da oynayabilirdim."

"SON NEFESİME KADAR FENERBAHÇE"

"Fenerbahçe'nin ta kendisi olan oyunculardan biriyim. Son nefesime kadar Fenerbahçe."





