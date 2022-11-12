Emre Belözoğlu'ndan maç sonunda ilginç açıklama: ''Kolay bir maç oldu, Galatasaray'a teşekkürler''

Galatasaray maçının ardından mikrofon başına geçen Emre Belözoğlu'ndan net ifadeler geldi. Takımını eleştiren Belözoğlu sitem dolu sözler kullandı.

"KOLAY BİR MAÇ OLDU, GALATASARAY'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Emre Belözoğlu: "Öyle zorlu falan bir maç olmadı, çok kolay bir maç oldu. Galatasaray'a teşekkür ederim, oyuncularımızın seviyesini bize göstermiş oldular. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren net bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan hocayı tebrik ederim. Baskıya karşılık veremedik. Son iki haftada inanılmaz bireysel hatalar var. Sorumluluk benim. Hem oyuncuların hem de bizim ders almamız gereken bir durum var."



