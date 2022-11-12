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Son dakika: Tarihi fark! Galatasaray'dan Başakşehir karşısında 7 gollü gövde gösterisi! Kerem Aktürkoğlu damgası...

12.11.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda her iki takım taraftarlarının da büyük ilgi gösterdiği müsabakada kazanan taraf 7-0'lık skorla Galatasaray oldu. Rakibine adeta gol olup yağan sarı - kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirerek Dünya Kupası arasına girdi. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Tarihi fark! Galatasaray'dan Başakşehir karşısında 7 gollü gövde gösterisi! Kerem Aktürkoğlu damgası...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı - kırmızılılar, rakibine karşı adeta bir gövde gösterisinde bulundu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 2-1'le geçen Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasından ise 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 14, 59 ve 86. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 45.dakikada penaltıdan Mauro Icardi, 45+4. dakikada kendi kalesine Ndayishimiye, 65. dakikada Dries Mertens ve 88. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 27'ye yükseltti ve lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirerek Dünya Kupası arasına 2. sırada girdi. Üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayan Başakşehir ise 24 puanla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray, Dünya Kupası'nın ardından İstanbulspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

MAURO ICARDI ŞOVA DEVAM EDİYOR

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Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a karşı iki gol atan Icardi, Başakşehir'e karşı da 1 gol - 1 asistle oynayarak formunu sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR TARİHİNDE BİR İLK

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Karşılaşmadan 7-0'lık mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk kez bir maçta bu kadar gol yedi.

OLIVEIRA'DAN ETKİLİ KÖŞE VURUŞU

Karşılaşmanın 8. dakikasında Galatasaray bir köşe vuruşu kazandı. Sarı - kırmızılılarda topun başına Sergio Oliveira geçti. Portekizli futbolcunun yaptığı orta kaleye doğru yönelirken, kaleci Muhammed Şengezer son anda müdahalede bulundu ve topu dışarı attı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEDE

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Galatasaray, 14. dakikada 1-0 öne geçti! Sarı - kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine verkaçla girmeye çalıştı ancak top, savunmada kaldı. Baskısını sürdüren Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı kaptı ve sert bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

ABDÜLKERİM DİREĞE TAKILDI

Müsabakanın 31. dakikasında Sacha Boey'in ortasında Abdülkerim Bardakcı iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Bardakcı'nın şutu direkten döndü. Dönen topa hareketlenen Icardi'nin çabası yetmedi ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

PENALTI VE GOL: ICARDI

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Sarı - kırmızılıların orta saha oyuncusu Lucas Torreira, 43. dakikada ceza sahasına girdiği esnada Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi ve topun başına Mauro Icardi geçti. Arjantinli yıldız, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı.

KENDİ KALESİNE ATTI, FARK AÇILDI

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Icardi'nin golünün ardından 45+3. dakikada sağ kanattan aldığı topu rakip ceza sahasına kadar götüren Milot Rashica'nın içeriye çevirmek istediği meşin yuvarlak, Ndayishimiye'ye çarptı ve ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Galatasaray, skoru 3-0'a getirdi.

ICARDI'DEN MUHTEŞEM ASİST, KEREM'DEN DUBLE

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Karşılaşmanın 59. dakikasında gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde bulunan Mauro Icardi, topuk pasıyla Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Genç futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 4-0'a geldi.

MERTENS DE 'GALA'YA KATILDI

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Galatasaray, 4. golden sonra da adeta yağmur gibi yağmaya devam etti. Milot Rashica, rakip ceza sahasının sağında topla buluştu ve içeriye giren Dries Mertens'e pasını çıkarttı. Belçikalı yıldız, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 5 farklı üstünlüğe taşıdı.

KEREM'DEN HAT-TRICK

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Galatasaray, 86. dakikada 6-0 öne geçti ve bu golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Genç yıldız, bu skorla birlikte maçtaki 3. golünü atmış oldu.

ABDÜLKERİM NOKTAYI KOYDU

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Sarı - kırmızılılara 7-0'lık galibiyeti getiren golü ise Abdülkerim Bardakcı kaydetti ve karşılaşma 7-0'lık skorla sonuçlandı.


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