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Emre Belözoğlu, Galatasaray'a karşı kariyer rekorunu kırdı! Tam 7 gol birden...

12.11.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a karşı 7-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu hayatının şokunu yaşadı. Bugüne kadar çalıştırdığı hiçbir takımda 7 farklı skor görmeyen tecrübeli isim, Galatasaray'a karşı kariyer rekorunu kırdı.

Emre Belözoğlu, Galatasaray'a karşı kariyer rekorunu kırdı! Tam 7 gol birden...

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray rüzgarı esti. Maçtan önce kimsenin hayal etmediği bir skorla karşılaşmadan ayrılan sarı-kırmızılılar, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na bir ilki yaşattı.

KARİYERİNDE BİR İLK YAŞANDI

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Bu sezon çok az gol yemesiyle dikkat çeken Başakşehir, Galatasaray'dan bir maçta 6 gol yedi. Emre Belözoğlu, bu skorla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında 7 gol yedi.

Karşılaşma öncesi ligde 12 maçta 8 gol yiyen turuncu-lacivertliler, en az gol yiyen takım unvanını Konyaspor'a devretti. (8 gol)

İLK 12 MAÇTA 8 GOL YEMİŞTİ

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Başakşehir'in başında 12 maçta yalnızca 8 gol yiyen Emre Belözoğlu'nun ekibi, Galatasaray'a karşı 1 maçta 7 gol yedi.


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Başakşehir Emre Belözoğlu galatasaray

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