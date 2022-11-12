Emre Belözoğlu, Galatasaray'a karşı kariyer rekorunu kırdı! Tam 7 gol birden...

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray rüzgarı esti. Maçtan önce kimsenin hayal etmediği bir skorla karşılaşmadan ayrılan sarı-kırmızılılar, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na bir ilki yaşattı.

KARİYERİNDE BİR İLK YAŞANDI

Bu sezon çok az gol yemesiyle dikkat çeken Başakşehir, Galatasaray'dan bir maçta 6 gol yedi. Emre Belözoğlu, bu skorla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında 7 gol yedi.

Karşılaşma öncesi ligde 12 maçta 8 gol yiyen turuncu-lacivertliler, en az gol yiyen takım unvanını Konyaspor'a devretti. (8 gol)

İLK 12 MAÇTA 8 GOL YEMİŞTİ

Başakşehir'in başında 12 maçta yalnızca 8 gol yiyen Emre Belözoğlu'nun ekibi, Galatasaray'a karşı 1 maçta 7 gol yedi.



