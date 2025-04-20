Emre Belözoğlu'ndan Serdar Ali Çelikler'e çok sert sözler! İlk kez bu kadar sert konuşuyorum dedi: Kola dibi gözlükleriyle...

Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu, 343 Digital kanalında yayınlanan ve Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın sunduğu bir programa konuk oldu.

Belözoğlu oldukça samimi açıklamalarda bulunurken kendisine yöneltilen bir soru sonrası ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'i kastederek sert ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER...

"Arda şöyle bir şey söylüyor, 'Türkiye'de saha içine odaklansak saha içini konuşsak saha içine odaklansak bütün sorunlar çözülür. Biz daha çok ülke olarak saha dışındaki şeyleri konuşmayı seviyoruz' diyor. Sen ne söylemek istersin?"

"PEŞLERİNDEN GİTMEKTEN VAZGEÇMİYORLAR..."

"Bu çünkü beslendiğin yer bilmediğin yer, beslendiğin yer bildiğin yer olursa herkes doyar zaten. Şu an bu doyumsuzluğun bu hazımsızlığın sahibi olan kitle o bilmediği yer üzerinden o değerlendirmeyi yaptığında ne yazık ki ondan beslenen kitle onların peşinden gitmekten hiç vazgeçmiyorlar."

"KOLA DİBİ GÖZLÜKLERİYLE..."

Kola dibi gözlükleriyle çıkıp televizyonda yıllarını futbola vermiş insanları yarım dakikalık konuşmalarıyla kendilerince madara ettiğini düşünen bir kitle oluştu. Hiç umrumda olmayan çok toksik bir kitle oluştu.

"İLK DEFA BU KADAR AĞIR KONUŞUYORUM"

İlk defa bu kadar ağır konuşuyorum o da komşuluğumuzun hatırına söylüyorum bunu. Bu kitle olduğu sürece, özellikle bundan beslenen ve milyonlar kazanan işten hiç haberi olmayan onları izlemeye çalışan kitle olduğu sürece ve bundan beslenen bunları bir şey sanan yöneticiler olduğu sürece bu konuşanları kola dibi gözlükleriyle konuşan, gazeteci gibi olup tipleri adam sanan yöneticiler olduğu sürece hiç kimse saha içini konuşmaz bu ülkede. O yüzden elindeki değer kıymet kimse değersizleşir ve ister istemez bu piyasanın içinde barınamaz.

"YA HERRO YA MERRO"

Bizi eleştirdikleri yer hiç bilmedikleri bir alan, hiç şahit olmadıkları hiç hayatlarında takılmadıkları bir alan ama ne yazık ki bu bir döngü. Bunu değiştirebilecek bir güç var mı yok mu Türkiye'de bilmiyorum böyle adamlar var diye de bu işten vazgeçmeyeceğiz asla pes etmeyeceğiz ya herro ya merro göreceğiz kim kazanacak en sonunda.