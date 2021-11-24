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Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi!

24.11.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli eski yıldız futbolcu Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi. Geçtiğimiz yıllarda evliliğinde yaşadığı krizi Emre Belözoğlu’nun araya girmesiyle çözen çift bu sefer yaşadıkarı krizi atlatamayarak ayrılmaya karar verdi.

Emre Belözoğlu’nun barıştırdığı Mauricio Isla ve Gala Caldirola çiftinden kötü haber geldi!

Fenerbahçeli eski futbolcu Mauricio Isla ve Gala Caldirola çifti ilişkilerini noktaladı. Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde bşr kez daha boşanma aşamasına gelen Mauricio Isla ile eşini Emre Belözoğlu barıştırmıştı.

İLK KRİZ DANS PROGRAMIYLA GELDİ

Gala Caldirola, ülkesinde bir dans yarışmasına katılınca evlilik krize girmişti. Isla'nın Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Caldirola'nın, kızını da alarak ülkesi Şili'de yayınlanan bir dans programına katılması Isla'yı bir hayli kızdırmıştı. Mauricio Isla'nın, eşi Gala Caldirola'dan boşanma noktasına geldiği ancak son anda vazgeçtiği ifade edilmişti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dans yarışması iptal edilince ilişkilerini düzeltmişlerdi.

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Program iptal olunca Şili'den İstanbul'a dönmek isteyen Caldirola’nın imdadına Emre Belözoğlu yetişmişti. Koronavirüs sebebiyle uçuş yasağına takılan Gala Caldirola, kızı ile İstanbul'a getirilip, öğrenci yurdunda karantinada kaldı. Belözoğlu, Isla'nın da ailesiyle birlikte karantinaya girmesi için izin aldı. Karantina hayatı Isla ve Gala'nın evliliğini de tamir etti.

"İLİŞKİMİZE MOLA VERDİK”

Tüm bunların ardından Fenerbahçe'den Falamengo'ya transfer olan Isla'nın eşi Gala ile ayrılığı ortaya çıktı. "Bir gün çift olarak birlikte bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğimiz aynı aşkla, bugün hala sahip olduğumuz sevgiyi kaybetmeden ilişkimize bir mola vermeye karar verdik" diyerek ayrılığı duyurdu.

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Emre Belözoğlu
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