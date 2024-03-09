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Emre Belözoğlu'nun Galatasaraylı olduğunu iddia etti, sosyal medya birbirine girdi! ''Rengi belli olmayanlar düşünsün''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2024 17:21
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Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın arasında gerilim yaşandı. Belözoğlu'nun açıklamalarına sert bir şekilde cevap veren Serhat Akın, gerilimi tırmandırdı ve sosyal medya karıştı.

Emre Belözoğlu'nun Galatasaraylı olduğunu iddia etti, sosyal medya birbirine girdi! ''Rengi belli olmayanlar düşünsün''

Emre Belözoğlu ile Serhat Akın arasında yaşanan gerilim artıyor. Birbirlerine karşılıklı olarak cevap veren ikilinin son konuşmaları gündeme oturdu. Serhat Akın, Emre Belözoğlu'nun Galatasaraylı olduğunu iddia etti.

"GALATASARAY'DAN GELEN FUTBOLCU EFSANE OLAMAZ" DEMİŞTİ

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Serhat Akın, katıldığı bir programda Emre Belözoğlu hakkında, "Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan gelen futbolcu efsane olamaz. Saygı duyarsın ama efsane olarak adlandıramazsın. Ben 3 şampiyonluk gördüm, o 2 şampiyonluk gördü Fenerbahçe'de. Galatasaray'da ise UEFA Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve diğer kupalar kazandı nasıl Fenerbahçe efsanesi oluyor bu adam?" demişti.

EMRE BELÖZOĞLU CEVAP VERDİ

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Serhat Akın'ın sözlerine cevap veren Belözoğlu, "Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…" dedi.

"GALATASARAYLI EMRE BELÖZOĞLU"

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Emre Belözoğlu'nun son açıklamasına ilginç bir şekilde cevap veren Serhat Akın, Belözoğlu'nun Galatasaraylı olduğunu iddia ederek, "Galatasaraylı Emre bana sallamış. Canı sağ olsun. Çok şükür Fenerbahçeli doğdum, Fenerbahçeli öleceğim. Rengi belli olmayanlar düşünsün." ifadelerini kullandı.

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