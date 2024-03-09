Emre Belözoğlu'nun Galatasaraylı olduğunu iddia etti, sosyal medya birbirine girdi! ''Rengi belli olmayanlar düşünsün''

Emre Belözoğlu ile Serhat Akın arasında yaşanan gerilim artıyor. Birbirlerine karşılıklı olarak cevap veren ikilinin son konuşmaları gündeme oturdu. Serhat Akın, Emre Belözoğlu'nun Galatasaraylı olduğunu iddia etti.

"GALATASARAY'DAN GELEN FUTBOLCU EFSANE OLAMAZ" DEMİŞTİ

Serhat Akın, katıldığı bir programda Emre Belözoğlu hakkında, "Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan gelen futbolcu efsane olamaz. Saygı duyarsın ama efsane olarak adlandıramazsın. Ben 3 şampiyonluk gördüm, o 2 şampiyonluk gördü Fenerbahçe'de. Galatasaray'da ise UEFA Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve diğer kupalar kazandı nasıl Fenerbahçe efsanesi oluyor bu adam?" demişti.

EMRE BELÖZOĞLU CEVAP VERDİ

Serhat Akın'ın sözlerine cevap veren Belözoğlu, "Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…" dedi.

"GALATASARAYLI EMRE BELÖZOĞLU"

Emre Belözoğlu'nun son açıklamasına ilginç bir şekilde cevap veren Serhat Akın, Belözoğlu'nun Galatasaraylı olduğunu iddia ederek, "Galatasaraylı Emre bana sallamış. Canı sağ olsun. Çok şükür Fenerbahçeli doğdum, Fenerbahçeli öleceğim. Rengi belli olmayanlar düşünsün." ifadelerini kullandı.





