SPOR

Burak Yılmaz için şok sözler! ''Utanmaz adam''

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.12.2018 17:25 | Son Güncelleme

A Spor yorumcusu Emre Bol, ismi Fenerbahçe ile anılan Burak Yılmaz için "Fenerbahçe taraftarına parmak işareti yapmıştı. Utanmaz adam! Fenerbahçe'de Burak Yılmaz'ı görmek istemiyorum kardeşim. Beşiktaş alsın turşusunu kursun. Fenerbahçeli taraftarlar da istemiyor" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz için şok sözler! ''Utanmaz adam''

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Burak Yılmaz ile ilgili A Spor yorumcusu Emre Bol'dan sert eleştiri geldi.

Burak Yılmaz'ın Galatasaray'da forma giydiği dönemde Fenerbahçe taraftarına yaptığı 4 yıldız işareti üzerinden eleştirilerde bulunan A Spor yorumcusu Emre Bol, "Burak'ı ben de Fenerbahçeli taraftarlar da istemiyor" dedi.

A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Emre Bol şunları söyledi:

"Burak, Fenerbahçe taraftarına parmak işareti yapmıştı. O parmakları yedirirler adama. Utanmaz adam! Ekmek yedin sen Fenerbahçe'den. Ekmek yediğin yere bu yapılmaz. Fenerbahçe'de Burak Yılmaz'ı görmek istemiyorum kardeşim. Beşiktaş alsın turşusunu kursun. Burak'ı tamamen kestirip atıyorum. Fenerbahçe, Burak'la şampiyon da olmasın, Avrupa'ya da gitmesin. İstemiyorum kardeşim. Fenerbahçeli taraftarlar da istemiyor."

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