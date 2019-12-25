Emre Dayıoğlu: "Türküleri keşfedip paylaşmayı kültürel gönül borcu sayıyorum"

İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - Müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, Anadolu'yu köy köy gezerek, unutulmaya yüz tutmuş türküleri keşfediyor. Dayıoğlu, yaklaşık 7 yıldır yaptığı gezilerle müziği kayıtlardan değil ustalarından dinleyerek öğrenmeyi amaçlıyor. Yöresel enstrümanları kayıt altına alarak Türkiye ve dünyaya tanıtan Dayıoğlu, çektiği görüntüleri de dijital platformlarda müzik tutkunlarıyla paylaşıyor. Hayat hikayesini, müzik yolculuğunu ve gelecek planlarını AA muhabirine anlatan Dayıoğlu, küçük yaşlarda müziğe ilgi duyduğunu ve annesi ile babasının kendisine org almasıyla enstrüman çalmaya başladığını söyledi. Anne ve babasının dinlediği türkülerden etkilendiği aktaran Dayıoğlu, "İlkokulda annem bana 'Oğlum bizim zamanımızda imkan olmadı. Ben saz çalmak istedim, çalamadım. Sen çal.' dedi. Bir saz aldı ailem. Böylelikle 10 yaşında sazla tanıştım. Tabii çocukluğumdan beri türkü dinlediğim için saz çalmak benim için daha kolay oldu." ifadelerini kullandı. Dayıoğlu, anne ve babası öğretmen olduğunu için öğretmen olmayı hedeflediğini vurgulayarak, şu anda Antalya'nın Kaş ilçesindeki Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi'nde müzik öğretmenliğini yaptığını dile getirdi.

Gezilerini okuldan artakalan zamanlarda gerçekleştirdiğini belirten Dayıoğlu, "Hafta sonları ve yaz tatillerinde köy köy gezip, unutulmaya yüz tutmuş müziklerini kayıt altına alıyorum. Teyzelerimizin, amcalarımızın kadim çalgılarını kaydediyorum. Bu türküleri insanlarla paylaşmayı artık bir kültürel gönül borcu sayıyorum." diye konuştu. - 7 yıldır Anadolu'da türkülerin peşinden gidiyor Öğretmen olduktan sonra ilk maaşıyla bir el kamerası aldığını aktaran Dayıoğlu, müziğe olan sevdasının kendisini motive ettiğini ve amacının müziği notalardan ya da kayıtlardan ziyade ustalarından görerek ve dinleyerek öğrenmek olduğunu ifade etti. Dayıoğlu, Anadolu gezilerine 2012'de başladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bu süreçte özellikle kendi bölgemde yani Teke Yöresi'nde, Akdeniz ve Ege'de gezmeye gayret ettim. Bir yaz Bursa, Balıkesir ve Mersin'e de gittim ama özellikle Teke Yöresi'nde Isparta, Burdur, Afyon ve Muğla çevresinde dolandım, durdum. Birçok enstrümanı kayıt altına aldım. Bunlar arasında üç telli, sipsi, kemane, def, delbek, dilli kaval, dilsiz kaval, çoban kavalı, kartal kanadından düdük gibi pek çok çalgı var. Bu lokal enstrümanları sosyal medyada paylaşarak, Türkiye ve dünyaya tanıtma fırsatına eriştim."