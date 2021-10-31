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Emre Karayel'in uçağına yıldırım çarptı: Çok korktuk

31.10.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Emre Karayel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Adana’dan İstanbul’a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini belirterek, “Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk” ifadesini kullandı.

Emre Karayel'in uçağına yıldırım çarptı: Çok korktuk

Bir süre kaldığı Adana’dan İstanbul’a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi.

"PATLAMA OLDU"

Karayel, paylaşımında, “Patlama oldu uçakta ve ‘yıldırım çarptı’ anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu” ifadelerini kullandı. Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayel’in paylaşımına çok sayıda takipçisi, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

ASAS

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Emre Karayel
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