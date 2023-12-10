MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emre Mor, Can Yaman gibi isimleri ifşalamıştı! Enise Sude'nin cesur pozları dikkat çekti

Emre Mor, Can Yaman gibi isimleri ifşalamıştı! Enise Sude'nin cesur pozları dikkat çekti

10.12.2023 14:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Can Yaman ve futbolcu Emre Mor gibi isimlerin bir dönem mesajlarını ifşa eden Enise Sude pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Instagram fenomenlerinden olan Enise Sude sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen bir isim.

Daha önce Can Yaman, Emre Mor, Dorukhan Toköz gibi isimlerin mesajlarını ifşa eden fenomen sosyal medyada erotik pozlarıyla adından söz ettirdi.

3
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Enise Sude son olarak "Çok şanslıyım, her şey yolunda gidiyor" mesajıyla pozlarını paylaştı.

2

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek ve Merve Taşkın gibi isimlerin son günlerde adından söz ettirmesinden sonra Enise Sude'nin pozları da sosyal medyada konuşuldu.

sdsds

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası 'Yılın Erkeği' seçildi! Cesur seçimKocası 'Yılın Erkeği' seçildi! Cesur seçim
Songül Karlı derin dekoltesiyle poz verdi! Herkes aynı yorumu yaptıSongül Karlı derin dekoltesiyle poz verdi! Herkes aynı yorumu yaptı
Keanu Reeves'e hırsız şoku! Sosyal medya yıkıldıKeanu Reeves'e hırsız şoku! Sosyal medya yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
Can Yaman sosyal medya ele
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi'nden tanınıyordu! Kurşunların hedefi oldu

Kurtlar Vadisi'nden tanınıyordu! Kurşunların hedefi oldu

Tepki çeken yılbaşı kurdelesine 'fiyonk' takviyesi

Tepki çeken yılbaşı kurdelesine 'fiyonk' takviyesi

Boğaz'dan geçen takside skandal görüntü! "Bebeklerim" deyip okşadı

Boğaz'dan geçen takside skandal görüntü! "Bebeklerim" deyip okşadı

Emniyette tartıştığı polis öldürmüştü! Dehşete düşüren sözler

Emniyette tartıştığı polis öldürmüştü! Dehşete düşüren sözler

Yeni Yargı Paketi’nde dikkat çeken 'soyadı’ detayı

Yeni Yargı Paketi’nde dikkat çeken 'soyadı’ detayı

Sınır kapısında ele geçirilen para miktarı dudak uçuklattı

Sınır kapısında ele geçirilen para miktarı dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.