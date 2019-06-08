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Emre Mor'dan Türkiye-Fransa maçı sırasında çıldırtan paylaşım

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 08.06.2019 23:50 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Emre Mor, A Milli Takımımızın Fransa ile karşılaştığı dakikalarda Instagram'dan ysaç rengini değiştirdiğini belirten bir paylaşım yaptı. Emre Mor'a tepki yağdı.

Emre Mor'dan Türkiye-Fransa maçı sırasında çıldırtan paylaşım

A Milli Takımımızın Fransa ile karşılaştığı dakikalarda Emre Mor'un Instagram'dan yaptığı paylaşım tepki gördü.

İlk alındığı dönemde A Milli Takım'ın geleceği olarak görülen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, saç rengini değiştirdiğini söyledi.

Emre Mor'un yaptığı paylaşımda, "Değiştirmemi söylediniz, ben de yaptım, saç rengimi değiştirdim" ifadeleri yer aldı. 15 kez milli olan Emre Mor, son olarak 9 Ekim 2017'de Finlandiya ile oynadığımız maçta milli formayı giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor A Milli Takım

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